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Rosé連換3套高級感短裙寵粉！頂絕美金色捲髮　逆天長腿電力破表

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé深受各大時尚品牌喜愛，最近工作行程更是不間斷，出席多場活動時都換上了標誌性的短黑裙造型，搭配一頭亮眼金髮，展現她獨有的性感甜美形象，當之無愧成為話題焦點。

▲▼Rosé。（圖／翻攝Rosé IG）

▲Rosé換上這身韓設計師品牌SOONIL2023春夏系列黑裙。（圖／翻攝Rosé IG）

Rosé參加珠寶活動時，捨棄一線精品造型，而是換上這身韓設計師品牌SOONIL2023春夏系列黑裙，運用甜美的皺褶蕾絲塑造出層層堆疊的豐盈感，加上細肩帶和平口細節，襯托出Rosé纖細高挑身材，裙間露出一雙修長美腿，展現清透略帶性感的風格。

▲▼Rosé。（圖／翻攝Rosé IG）

▲▼Rosé。（圖／翻攝Rosé IG）

▲Rosé穿著大陸知名設計師品牌SHUSHU/TONG黑裙。（圖／翻攝Rosé IG）

此外，Rosé還穿著大陸知名設計師品牌SHUSHU/TONG黑裙，將品牌童趣美感發揮到極致，隨著鮮明剪裁勾勒出稚嫩氣息，手上更別著玫瑰花裝飾，也跟Rosé淺金色髮型達成最美呼應。

▲▼Rosé。（圖／翻攝Rosé IG）

▲Rosé出席RIMOWA首爾展覽時，換上大陸品牌MARKGONG 2024秋冬最新設計。（圖／翻攝Rosé IG）

Rosé出席RIMOWA首爾展覽時，則是以大陸品牌MARKGONG 2024秋冬最新設計登場，裙身賦予帶有戲劇張力的弧度剪裁，完美呈現纖細螞蟻腰，更搭配上Giuseppe Zanotti光澤厚底高跟鞋收尾，從上到下都精彩。

關鍵字：

BLACKPINK, Rosé, 短黑裙, 造型, 韓團

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