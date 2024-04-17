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英國Superdry擬下市　台代理商：百貨未撤櫃，不受影響

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▲Superdry英國擬下市台灣代理商表示不受影響。（圖／業者提供）

▲Superdry英國擬下市台灣代理商表示不受影響。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

曾在潮牌界風靡一時的英國品牌Superdry（極度乾燥），過去一年股價跳水直落90%，16日宣布擬從倫敦證券交易所下市，消息一出股價再重挫25%，恐面臨破產，對此台灣代理商星裕國際發布聲明，表示Superdry在亞太地區的業務早已出售給南韓公司，目前仍持續與韓方合作，不會因英國總公司下市受到任何影響，也不會有任何百貨櫃位因此事調整。

▲Superdry英國擬下市台灣代理商表示不受影響。（圖／業者提供）

台灣代理商星裕國際表示，Superdry所屬集團已於2023年底，分別將南亞及亞太地區業務出售予印度信實集團及韓國Cowell Fashion集團，因此現已轉與Cowell Fashion集團合作，故本次 Superdry擬自英國倫敦交易所下市重整一事，Cowell Fashion集團及本公司均不受影響。

Cowell Fashion集團於當地合作對象包括Adidas、Reebok、Puma、Calvin Klein、Emporio Armani 及Hugo Boss等國際知名運動、潮流及高級品牌，並於商品設計、製造及品牌經營上均具有豐富經驗，在取得Superdry亞太地區業務後，未來亞太地區Superdry品牌商品之設計、製造及品牌經營，實已由Cowell Fashion集團負責，與英國無關。

▲Superdry英國擬下市台灣代理商表示不受影響。（圖／業者提供）

Superdry之前在台銷售是由港商包豪氏Bauhaus集團代理，星裕國際從2021年接下Superdry台灣獨家代理權至今，目前在台灣共有5個百貨專櫃，包括京站、板橋大遠百、台中大遠百、裕隆城與高雄夢時代，目前未傳出撤櫃或結束營運消息。

星裕國際表示，之後台灣市場將在Superdry原有的品牌基礎上，以嶄新的風貌，為台灣廣大的消費者帶來更優質、更時尚、更實惠的Superdry品牌商品，敬請期待。

關鍵字：

Superdry, 下市, 股價, 台灣代理商, 業務

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