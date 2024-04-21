春季到韓國必逛的小眾品牌　薇娟同款詢問度爆表、芭蕾風上衣要入手

文／美人圈

小眾服飾品牌除了不易撞款外，還能凸顯出自己的穿搭品味，最重要的是每件都超有設計感，保證一看就愛上！小編今天就不藏私向大家推薦10間必買的2024春季「韓國小眾服飾品牌」，除了有薇娟同款詢問度爆表上衣外，員瑛代言的ROLAROLA也是少女感滿滿，趕緊趁著春季的到來為衣櫥添置新衣吧！

春季「韓國小眾服飾品牌」推薦

1：Glowny

近期被超多明星上身的小眾服飾品牌Glowny，設計風格自由中又帶有氛圍感，並且都是以不容易踩雷的淺色與低飽和色為主，像是Jennie穿過的蛋糕裙和薇娟詢問度爆表的針織上衣就都是出自他們家，有巧思的設計讓服裝一點都不無聊，而且Glowny的衣服都很能修飾身形凸顯身材，難怪能受這麼多明星歡迎！

▲超多明星上身的小眾服飾品牌Glowny。（圖／Glowny）

2：ROLAROLA

員瑛代言的ROLAROLA完全就是她本人的風格無誤！他們家的服裝設計都很簡約，但卻給人一種高貴的公主感，充滿了青春的少女氣息，像是多賢穿過的這件米黃色針織外套，只是簡單搭配白色百褶裙就少女感滿滿，春季要挑選新衣真的不能錯過這家！

▲張員瑛為ROLAROLA代言，（右）TWICE多賢。（圖／ROLAROLA、IG@dahhyunnee）

3：ROCCI ROCCI

無論是版型還是質感都超精緻的ROCCI ROCCI，風格偏向復古校園風，主打溫柔的奶油色系和馬卡龍色系搭配，品牌出了相當多Oversize版型的帽T與大學T，對棉花糖女孩超友好。他們家去年底開始爆紅的翻領毛衣，《換乘戀愛2》奈言和STAYC的YOON都穿過，版型完全不挑人，短版設計就連小個子都能安心入手！

▲版型與質感都超精緻的ROCCI ROCCI。（圖／ROCCI ROCCI、IG@na_onion）

4：Loerails

絕對不用怕撞衫的韓國小眾設計師品牌Loerails，獨特的剪裁和注重個性化的設計成為超多穿搭KOL們的愛牌，每件衣服上的花紋設計都可愛又特別，用心地在基礎的版型上做了很多有意思的小設計，如果想在穿搭上來點新花樣或突破，那一定不能錯過Loerails！

▲韓國小眾設計師品牌Loerails。（圖／Loerails、OSEN）

5：Maybe baby

主打韓系簡約風的Maybe baby，一穿上整個人就顯得優雅又大方，完全就是變身成溫柔的大姊姊，沒有過多花裡胡哨的設計，但非常注重版型與細節，這也讓品牌凸顯出了乾淨、清新的氛圍。主理人是在IG上超紅的穿搭KOL한얼，從版上貼文就能看出Maybe baby的服飾散發出滿滿的春日氣息，絕對是春季超好買的品牌！

▲Maybe baby主打韓系簡約風。（圖／Maybe baby、IG@earl__real）

6：Afterhours

時髦到超多明星都在穿的Afterhours，品牌偏向痞帥個性的辣妹風，許多服裝都有露肩與鏤空的剪裁，讓每一個細節都充滿了設計感，超級大膽前衛。除了留真外，Jisoo、中村一葉和采源都曾上身過他們家的單品，特別的是Afterhours的主理人是位男性，只能說能設計出這麼符合女孩子口味的衣服真的實在太厲害！

▲Afterhours偏向痞帥個性的辣妹風。（圖／Afterhours、IG@itzy.all.in.us）

7：The Centaur

品牌設計天馬行空的The Centaur，主打青春又可愛的休閒少女風，以不盲目迎合當下大眾喜好為理念，推出了超多大膽又活力的街頭裝扮。前陣子許多明星都在穿的針織衫你一定看過，對於不同身材的人都相當友好，是舒適與風格的完美融合！

▲The Centaur主打青春可愛的休閒少女風。（圖／The Centaur、IG@min.nicha）

8：taket

主打美式復古運動風的taket，是男女都超適合的平價小眾品牌，濃濃的青春感不論是T恤或短版上衣都非常實穿，只要搭配運動短褲或復古牛仔褲就能很時髦，尤其是品牌的運動風長袖上衣也是不少明星們的練舞室穿搭。此外taket也推出了許多系列的帽子，喜歡復古穿搭的朋友們一定要入手！

▲taket是男女都適合的平價小眾品牌。（圖／taket、IG@novely_ootd）

9：overdue flair

以絲綢質地服裝為特點的overdue flair超級仙氣，單品大多是簡約的風格，沒有複雜的花紋搶戲，搭配了蕾絲、天鵝絨等少女感的布料，給人眼前一亮的感覺。最近品牌還推出了超多色系的網紗吊帶，輕鬆就能變成疊穿單品，蓬鬆的版型為日常穿搭增添亮點，超夢幻的氛圍真的很有氣質！

▲overdue flair近期推出許多仙女單品。（圖／overdue flair、IG@overdueflair）

10：Letter from Moon

以甜美系為主的小眾品牌Letter from Moon，就如同名字一樣充滿了浪漫的法式氛圍，超多的蝴蝶結與絲帶元素，完全就是今年春季最流行的穿搭範本。超有質感的單品設計，將芭蕾風與日常結合，顯得氣質又少女，尤其是超人氣的綁帶上衣和一字肩上衣絕對要入手！

▲甜美系風格的小眾品牌Letter from Moon。（圖／Letter from Moon、IG@letterfrommoon_official）

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