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忽冷忽熱肌膚鬧脾氣？10款保濕修護「穩膚新品」　乾癢紅全搞定

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記者張毓容／綜合報導　 圖／記者張毓容攝、品牌提供

春天氣候不定、忽冷忽熱，隨著溫度與濕度急遽變化，容易讓肌膚變得不穩定，再加上空氣中各種花粉與灰塵等刺激因子到處飄散，不僅是異位性皮膚炎、濕疹等「春季癢」的好發期，就連一般肌膚都容易開始出現搔癢、乾燥脫皮、泛紅甚至是紅腫的狀況。想要穩定肌膚狀況、遠離「春季癢」，最重要的就是做好保濕、修護，同時強化肌膚屏障，減緩肌膚不適。以下就幫你盤點近期推出的超強保濕修護新品，每一款都是換季必備的穩膚好物。

▲▼ 換季必備穩膚新品。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳，250ml，NT$850。

全新「瞬適膚舒緩系列」運用 SENSIPHYTE 瞬適膚®屏障修護科技，搭配專利NASHA級玻尿酸、菸鹼醯胺B3、B5與CICA積雪草萃取，透過鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護三大功效修護屏障，解決因肌膚屏障受損帶來的乾燥、搔癢、泛紅、脫屑、敏感、粗糙、緊繃、刺感等8大問題，可快速緩解肌膚不適，同時幫助肌膚回復健康，維持膚況穩定。

▲▼ 換季必備穩膚新品。（圖／品牌提供）

▲BAKEL 玻尿酸彈潤保濕精華，30ml，NT$5,800。

義大利高效純淨保養品牌BAKEL推出成分最單純的玻尿酸保養品「玻尿酸彈潤保濕精華」，僅含有「水」與「玻尿酸」共兩種成分的極簡配方，純淨來源的生物技術低分子量形式玻尿酸，能為肌膚立即深層補水、恢復澎潤、預防皺紋，吸收快速的輕透質地適合所有膚質，眼周、雙唇、頸部等細緻肌膚也能安心使用，採用真空包裝設計，避免任何污染的可能性。

▲▼ 換季必備穩膚新品。（圖／品牌提供）

▲AQUALABEL 全能淨白精華水，潤澤／極潤，170ml，NT$490。

全新升級版「全能基礎加強系列」蘊含2大首創成分，「滲透美肌D-胺基酸」能深入角質層，促進肌膚恢復保濕滋潤，「滲透美肌胺基酸」比玻尿酸更強的滲透力，可直達肌膚最底層，軟化堅硬角質層使肌膚 更加柔軟有彈性。其中全能淨白精華水更添加能預防紫外線損傷的積雪草CICA成分及資生堂獨家4MSK 美白有效成分，能直達斑點根源淡化色素，有效抗氧化，細緻肌膚質感，綻放健康光澤。

▲▼ 換季必備「舒緩保濕」新品盤點。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 B5+全面修復霜 10周年限定大容量，200ml，NT$1,570。

以極佳的舒緩修護效果被稱為「肌膚萬用霜」的理膚寶水B5+全面修復霜，為歡慶在台上市10周年，特別推出10周年限定大容量200ml環保紙管包裝。添加獨家專利複合益生精粹，可有效平衡肌膚微生態、提升屏障防禦力，搭配5%維生素原B5，舒緩肌膚不適、改善暗沉及乾裂，加速肌膚修復，再加上積雪草苷萃取，達到舒緩肌膚乾癢脫屑與泛紅等症狀，讓整體修護力再提升，輕盈乳霜質地不分膚質、年齡都適用，即使醫美術後或慢性皮膚問題均可使用。

▲▼ 換季必備「舒緩保濕」新品盤點。（圖／品牌提供）

▲Melvita 肌安平衡修護精露，30ml，NT$1,980。

Melvita專為敏弱肌設計的全新「肌安平衡修護系列」，純淨極簡配方皆由皮膚專科檢測，低敏、無添加香精、色素等其他刺激性物質且不致粉刺。以適應原植物「灰毛豆精萃」為主成分，舒緩情緒壓力引發的肌膚不適，加上溫和、親膚性極佳的橄欖萃取角鯊烷、蘆薈葉萃取，及天然植物油、花水等配方，修護敏弱並強化防禦，找回平衡健康膚況。其中有著50：50油水比例、雙層質地的修護精露，可作為精華保養使用，也可搭配橙花花粹打造急救舒敏游水面膜。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲一理潤 MD舒緩紅癢護理霜，330ml，NT$980。

韓國舒敏保濕品牌ILLIYOON一理潤，今年春季針對極度需要修護的敏感泛紅肌量身打造，全新推出「MD舒緩紅癢」系列，能在幫助鞏固受損肌膚屏障的同時，有效緩解極度乾癢的肌膚狀況。其中在韓國擁有高度好評的「MD舒緩紅癢護理霜」，添加獨家專利配方，除了基本的止癢機能性護理外，還加入月見草油、紫蘇萃取物、神經醯胺等保濕滋潤成分，質地水潤好吸收，也不泛油光，從頭到腳皆可使用，熱賣到甫於韓國上市就登上Olive Young熱銷排行榜。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲I Dew care 水波波多重玻尿酸精華，30ml，NT$690。

美韓最潮純素保養品牌I Dew care推出全新「水波波多重玻尿酸系列」，選用濟州島繡球花萃取，透過賦予保濕舒緩，穩定膚況，產品分別搭載不同大小玻尿酸分子強力補給，幫肌膚解渴。其中「水波波多重玻尿酸精華」加入10重玻尿酸、濟州島繡球花萃取與維他命B3三大成分，先提升保濕力與彈性，注入源源不絕的水分，調理肌膚狀態，賦予強大保水力與澎嫩光澤，安撫並穩定膚況，清爽好吸收的水感質地，創造長效保濕續航力。

▲▼ 換季必備「舒緩保濕」新品盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 4D超緊膚山藥膠原精華霜，50g，NT$4,980。

嚴選珍貴明星成分冰川海藻，蘊含超強修護力，加上源自北大西洋的深海膠原蛋白和墨西哥野山藥萃取，能增加肌膚彈性，提升肌膚保護屏障，對抗老化肌膚，深層修護並滋養肌膚，同時強化抗老撫紋，實現緊緻小臉的效果。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效舒緩修護安瓶，30ml，NT$3,300。

DARPHIN「療癒小粉紅」全效舒緩精華是許多人心目中必推的穩膚舒緩精華代表之一，超有感的舒緩修護效果獲得許多好口碑。今年DARPHIN再推出「小粉紅安瓶」全效舒緩修護安瓶，承襲精華核心配方並升級，，達到更高效急救修護、密集改善膚質。不僅注入6X高濃縮療癒小粉紅及維他命B5，更全新加入100%天然紫球藻與後生元複合物，搭配幫助肌膚屏障的關鍵蛋白能量激升發揮更大作用，幫助緩解肌膚乾癢、敏弱、泛紅傾向等問題。

▲▼ 換季必備舒緩保濕新品盤點。（圖／品牌提供）

▲舒特膚 長效潤膚乳，237ml，NT$590；473ml，NT$790。

「長效潤膚系列」透過黃金三角配方(Trinity Combo)協同作用，保濕、舒緩、修護三管齊下，以高效護膚讓乾燥、粗糙、脫屑、刺激與緊繃等過敏狀況消失匿跡。像是「長效潤膚乳」包含菸鹼醯胺(維他命B3)，能活化多重神經醯胺，強化肌膚防禦力；維他命原B5及甘油，能從表皮內外調理保濕屏障；此外還搭配可立即舒緩乾粗的酪梨油，易吸收好塗抹，質地清爽，可超長效保濕、預防乾燥，且不只能用於臉部，也可以塗抹於身體肌膚。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 春季, 換季, 搔癢, 乾癢, 脫皮, 脫屑, 泛紅, 春季癢, 保濕, 修護, 舒緩

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