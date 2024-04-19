UNIQLO X JWA系列再登場130元就能收！Simone Rocha聯名Crocs水鑽鞋超夢幻

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

每次推出都讓人期待不已的UNIQLO and JW ANDERSON聯名合作再登場！本次以「In The Artist’s Studio」為主題，打造出一系列看似簡約又充滿趣味性的服裝與配件單品，將於4月19日正式上架，其中超有設計感又實穿的襪子絕對是必搶單品，而且只要130元就能入手。另外，在時裝周一登場就掀起火爆話題度的Simone Rocha x Crocs超夢幻聯名鞋款，也於近日開賣，尤其人魚高跟款完美融合時尚、浪漫與實穿性，讓人一眼就愛上。

UNIQLO與鬼才設計師Jonathan Anderson的同名品牌JW ANDERSON合作多年，每次推出都會掀起熱烈反應。本次「UNIQLO and JW ANDERSON 2024春夏聯名系列」，靈感源於中世紀英國精湛的工藝技術，以「In The Artist’s Studio」為主題，打造一系列精緻且兼具實用和趣味性的男女服裝與配件單品。以亞麻、泡泡紗和棉等舒適材質搭配中性色調，結合大膽且不規則的彩繪條紋，為單品增添更多設計亮點，透過材質選用和對細節的考究致敬標誌性的中世紀英倫匠藝，以嶄新視角向歷史與經典致敬。

像是女裝方面，首推全台店舖都有販售的「棉質透膚澎袖抓皺上衣」，以圓弧束口設計打造立體輕盈的線條，搭配微透膚感，正適合春夏氣候；或是「亞麻混紡附腰帶寬襬裙」，以紮實質感的亞麻混紡斜紋布料製成，兩側配有大口袋設計帶來率性氣質，側綁帶便於微調穿著尺寸凸顯腰身，是兼具實用和女人味的設計單品。

男裝設計則以休閒與趣味兼具為主，像是以具有凹凸質感且清爽透氣的泡紗製成的「泡泡紗襯衫」，採用不規則色調的格紋拼接，打造最具JW ANDERSON 標誌性的英倫風格單品；「DRY網眼T恤」以快乾機能材質製成，並採用精緻活潑的三條紋設計為經典單品增添趣味性。

除了男女裝，帶有英倫風設計感的配件也不容錯過，尤其JW ANDERSON 聯名系列的經典款單品「襪子」，本次推出5款不同的印花設計，親膚舒適的材質附有消臭機能，腳跟部分為立體設計，可充分包覆使穿著時不易移位，不僅造型感十足還很實穿。

全系列共推出17款單品，將於UNIQLO網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門、ATT4FUN 信義店、台中中友百貨店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店同步上市，本次更精選女裝棉質透膚澎袖抓皺上衣及男女皆適穿的襪子兩款設計單品於全台店舖販售。

除了UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列外，愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha也攜手Crocs推出超夢幻聯名鞋款！自從去（2023）年在Simone Rocha 2024春夏系列大秀登場，Simone Rocha x Crocs聯名鞋款就成為時尚圈的熱門話題。這款鞋款不僅被Simone Rocha與Crocs的粉絲瘋狂敲碗，也引起許多時尚愛好者的關注。

從Simone Rocha 2024春夏秀場到2024秋冬大秀走完，終於在大家的引頸期盼之下隆重登場！喜事國際搶先取得獨家代理權，已於近日與全球同步上市，台灣目前僅限Simone Rocha專門店進行販售。

這系列聯名鞋款結合了Simone Rocha獨特的浪漫與Crocs的實用，將Simone Rocha常見的品牌標誌，如水鑽、珍珠、立體花朵輪廓等各種女性元素，完美呈現在Crocs經典鞋型上，推翻了以往大眾對Crocs以休閒、舒適為主的既定印象，以浪漫情懷，呈現全新設計。

此系列共有3款截然不同的風格，讓女性在各種場合都有適合的鞋款輕鬆對應。其中將兩者風格完美結合的經典平底拖鞋款為合作首款，自2023於倫敦時裝周秀場上出現後，便成為伸展台上的吸睛焦點；優雅的人魚高跟款，設計中亦貫穿Simone Rocha 2024春夏的「婚禮」主題，以串珠勾勒出婚禮蛋糕的蕾絲花樣，呈現出婚禮上常見之雙層蛋糕的視覺效果。

而包覆性強的運動款共有三種顏色，低筒流線版型，以亮面漆皮的對比色增添更多潮流氣息，不僅滿足了女性對時尚的造型需求，更保留了舒適好穿與實用性。