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把美好香氣帶回家！diptyque推出咖啡蠟燭、kerzon的擴香好巴黎

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▲▼室內香氛。（圖／品牌提供）

▲舒服的室內香氛讓人心情愉悅。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重生活質感，室內香氛已成為大家關注的重點，大家普遍認為室內擁有舒服的香氣，能為一整天帶來愉悅的心情，同時能增進工作效率。

▲▼室內香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲VANA Hygge no.19實木擴香儀 (有燈款) ，3,280元。

VANA全新推出的實木擴香儀外觀設計精緻且線條流暢，呈現出極具北歐設計風格的簡約自然感。不僅如此，實木質地更帶來自然、溫潤的觸感。此外，實木擴香儀採用內置霧化器設計功能，將精油透過精密超音波震盪霧化為細膩且高度擴散的霧氣小分子，從而保留完整香氣，無需加熱或加水稀釋，使用更加便捷，並且可以更好地保存精油的成分。

▲▼室內香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 2024 限量香氛蠟燭-咖啡，190g，2,300元。

Diptyque推出全新香氛蠟燭，這次與誕生於1880年巴黎最古老的咖啡館Verlet合作，以Verlet咖啡館的豐富風味融合品牌的精湛製香技藝，讓人耳目一新。全系列包括Café（咖啡）、Chantilly（香緹鮮奶油）、Biscuit（餅乾）、Fruits confits（糖漬果乾），以上香氛皆以咖啡館菜單內容為靈感，從其三十種「純原創」口味中精心挑選，創作出上述四種咖啡館獨特香調。其中Café（咖啡）香調還原Verlet咖啡館獨特的熱烈氣氛，搭配令人欲罷不能的烘焙咖啡豆與烤製穀物香氣，讓人盡享精心調製義式濃縮咖啡時的舒適愉悅。

▲▼室內香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲kerzon 漫步巴黎居家擴香 孚日廣場，200ml，2,600元。

kerzon推出孚日廣場全新室內擴香，讓人彷彿置身當地感受巴黎浪漫，身為品牌經典香氣，它的味道不過度張揚，輕描淡寫地訴說著花都巴黎的日常，就好像晨霧的若隱若現，玫瑰含苞待放，輕貼鼻息卻又不沾染；也像中午窗邊灑落的陽光，擁抱一片清新乾淨的皂香。

關鍵字：

室內香氛, 實木擴香儀, 蠟燭, 巴黎, 香氛

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