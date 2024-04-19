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拍賣史上最大祖母綠台北現蹤　3.3億粉紅鑽富藝斯預覽會同放閃

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▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於5月13日於瑞士舉辦的「珍貴珠寶：日內瓦II」拍賣，領銜之作為6.21克拉艷彩粉紅VS1、Type IIa鑽石戒指，估價約339,441,900元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周末（4月20日、21日）走一趟台北萬豪酒店，喜愛在拍賣會尋覓珍稀的收藏家可大飽眼福了，富藝斯（PHILLIPS）與佳士得（CHRISTIE’S）不約而同都在此舉辦拍賣預覽會，富藝斯帶來即將在5月13日於瑞士日內瓦Hotel President登場的「珍貴珠寶：日內瓦II」拍賣中重量級拍品，包括全場估價最高約3.3億元起的6.21克拉艷彩粉紅VS1、Type IIa鑽石戒指、拍賣史上最大的祖母綠--280.84克拉哥倫比亞祖母綠「亞馬遜女王」，都是珠寶迷必看亮點。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯呈獻拍賣史上最大的祖母綠--280.84克拉哥倫比亞祖母綠「亞馬遜女王」，經微量淨度處理，估價約48,491,700元起。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯珠寶拍賣另一焦點是1.56克拉紅鑽「阿蓋爾鳳凰」，估價約32,327,800元起。

富藝斯「珍貴珠寶：日內瓦II」拍賣領銜之作為6.21克拉艷彩粉紅鑽戒，不僅是罕見的大克拉艷彩粉鑽，也因晶體幾乎不含氮元素達剔透的Type IIa條件，因此身價非凡；而源自重要私人收藏的「亞馬遜女王」哥倫比亞祖母綠，重達280.84克拉，名符其實成為拍場重量級之作，另一枚產自已封礦的澳洲阿蓋爾礦場的「阿蓋爾鳳凰」（The Argyle Phoenix）紅鑽，重量達1.56克拉，預料也是藏家競拍焦點。此外，海瑞溫斯頓（Harry Winston）、卡地亞（Cartier）等名家的標誌性簽名珠寶，以及一系列未經加熱處理的天然藍寶石、紅寶石作品也同登富藝斯拍場。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯將上拍海瑞溫斯頓濃彩黃鑽配彩黃鑽項鍊，估價約9,698,340元起。

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲富藝斯展出緬甸紅寶石配鑽石項鍊，估價約12,931,120元起。

佳士得香港春拍預覽會20日、21日也在台北萬豪酒店登場，呈獻將於5月27日在香港舉辦的瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣百件作品，包括翡翠、璀璨有色及無色鑽石、紅寶石、祖母綠、藍寶石、天然珍珠，提供豐富選擇滿足收藏家的不同喜好。

 

▲▼富藝斯珠寶 。（圖／公關照）

▲佳士得香港春拍台北預覽會焦點為GIMEL設計20.69 克拉天然祖母綠及鑽石戒指，估價約 49,541,000元起。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, CHRISTIE’S

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