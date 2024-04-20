輕熟女3種穿搭提案　可甜可鹽、氣質俐落一次駕馭

文／女子學

追求時尚的過程，好像總有些時候，會陷入「盲從」的迷思。好比，今年流行喇叭褲，明明身長比例不適合卻還是執意購入；或者這陣子推崇鬆弛感穿搭，明明身形上受限卻還是執意跟從，不管個人特色、年齡，只要是時下趨勢，導致衣櫃越堆越滿，衣服也不常穿，形成變相的浪費。

「我認為，每個年齡都該有自己的樣子！」冉冉ZanZan商品總監May強調，青春稍縱即逝，到了一定的年紀要好好掌握自己的「韻味」，了解哪些物品、配件在身上是加分的。這次，May特別以幾件單品及品牌飾品、包包，穿出3種好看、不裝嫩的時尚搭配，再附上一些眉角和技巧，邀請輕熟女一起玩穿搭！

提案1：街頭率性／小男孩風

★短版上衣 + 飛行夾克 + 白色長褲

由於身形嬌小，為了要拉長整體比例，May十分善用「增高鞋」！可不是要大家高跟鞋踩一整天喔，而是以球鞋、老爹鞋為主，搭配飛行夾克和短版上衣，和繫上細皮帶的寬版長褲，呈現個性十足的街頭小男孩風。

▲飛行外套的澎度和寬度內搭短版上衣更顯俐落感。（圖／女子學提供，下同）

May補充，利用飛行外套的澎度和寬度，使上半身有一定的「份量」，配上短版上衣更顯俐落感，就算是一般的單品，也能營造出時下最流行的「鬆弛感穿搭」。在配件部分，簡單的圈型耳環和銀色珍珠項鍊，再背上丹寧感的隨性背包，完全是美國影集中的City Girl！

提案2：輕甜淑女／小姐姐風

★白色長版針織衫 + 細肩帶紗裙 + 棕色短靴

如果要出席正式場合，又該怎麼穿呢？May表示，輕熟女要穿出自己的韻味，並非一昧地追求流行，將時下的「好看」硬往自己身上搭。

「對我來說，最百搭的就是針織衫！」不只一年四季皆可搭配，用來作為極端氣候的保暖小物也非常適合。而在顏色的挑選上，以基本的黑、白、灰或是大地色最不會出錯，白色針織衫和浪漫的紗裙，加上帥氣的咖啡色短靴，以及復古造型的手提包，打造清新的溫暖小姐姐風。

提案 3：時尚有型／都會OL

★短版背心 & 西裝外套 + 牛仔寬褲 + 棕色短靴

身為資深上班族，偶爾會有需要社交、應對正式場合的時候，要如何表示出輕熟女專業又從容的態度，May自有一套心法。

「假如真的不會搭，選擇套裝形式的內著和外套，不僅擁有一致性，更不失成熟女人味。」May選以短版背心上衣和寬鬆西裝外套為主體，下半身則用原色牛仔寬褲拉出優美比例，套上棕色高跟短靴，再拎起百搭實用、容量充足的水桶包；若想添加個人元素，還可戴上帽子作為妝點，搖身一變便是時尚的都會OL。

May分享，一件上衣或褲子，甚至是鞋款、飾品、包包，她在購入前一定會先考量未來的實用性以及「出場次數」，同樣一件單品若能超過3種以上的搭配，便能在風格上提升多元性！提供給輕熟女們參考，別再裝嫩、盲目追流行，簡簡單單就能穿出自己的味道喔！

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