鳳小岳自曝「領帶控」穿牛仔褲也要配！大推dunhill頂級訂製：可穿一輩子

▲鳳小岳穿上dunhill春夏新裝出席品牌活動，連換多套帥氣西裝。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

英國男裝品牌dunhill百年來堅持以精湛考究的剪裁搭配優質面料，打造出充滿英式優雅的成衣設計和正裝，近日舉辦2024春夏新品暨量身西裝定制鑑賞會，就請來男星鳳小岳演繹春夏新裝並體驗定制服務。他不僅連換3套造型，展現不同風格的正裝魅力，更笑稱可能因為自己有點英倫背景，平時很喜歡穿西裝、打領帶，導致衣櫃裡最多的單品竟是領帶，有時即使穿牛仔褲也要搭襯衫和領帶，根本是「領帶控」。

鳳小岳首先穿著灰色條紋西裝搭配黑色長褲、織紋領帶帥氣現身，穿出簡約又帶點休閒感的正裝造型，再以淺藍色印花口袋巾點綴亮點；其後再換上深灰色成套條紋西裝，內搭條紋襯衫和圓點領帶，再換上拼色口袋巾，展現更沉穩正式的成熟魅力。

▲鳳小岳自曝是「領帶控」，衣櫃的領帶多達30條。

擁有混血臉孔的鳳小岳，出生於英國，他透露自己很喜歡穿西裝、打領帶，尤其是領帶，即便當天是穿牛仔褲，他有時候還是會搭上襯衫並打上領帶，讓他笑說「可能跟我稍微有點英倫背景淵源有點連結」，還喜歡用襪子、領帶或領巾等配件來變化不同風格，「不管你是想走比較風趣或是輕鬆（風格），或是去談事情，讓比較正式的西裝可以有一些更精緻、更細節的調整」。

他更透露，衣櫃裡除了平常好搭好穿的T恤外，最多的單品應該就是領帶了，「我特別喜歡領帶，各個年代的領帶我都喜歡！」光是領帶就有20～30條。

他也推薦每個男生都可以備有一套好的西裝，他認為西裝代表著故事與歷史，「如果你想要繼承一些古典精神並且延續的話，必須要有一套西裝。」再來像是結婚、參加朋友的婚禮、重要活動，甚至是創業當老闆，參加商業活動、談合作等，都很適合穿著一套好的西裝。

▲鳳小岳與品牌Alfred Dunhill 男裝定制總監、首席裁剪師 William Adams相見歡，並體驗頂級定制服務。

他就分享像是品牌的半訂製服務「MTM」，就已經很有細節，如果是更講究、想要更高級訂製的人，更推薦全套訂製服務「Bespoke」，他大讚「Bespoke」訂製服精緻細節到會讓你覺得衣服跟你合為一體，「雖然（訂製時間）可能要花上一年，但是可以穿一輩子，這個等待是非常值得的！」

dunhill西裝定制服務共有2種，分為半定制服務的「MTM（Made to Madesure）」和頂級的全套定制服務「Bespoke」。「MTM」會先為顧客量身、試穿樣衣，再針對領口、袖長、腰線等部位重新進行修改縫製，耗費時間約為5～6周，價格從台幣11萬元起跳；而頂級量身定制「Bespoke」則是從風格、布料、花色、襯底到領片風格等均可依照個人喜好客製化製作，並會經過幾次試裝調整，調整各種細節，需耗時6個月至一年左右，價格為台幣20萬元起跳。

此外，同步發表的2024春夏系列將正式感與休閒時尚結合，以精緻而細膩的色調為整體搭配定調，強調材質的重要性，展現英倫風格和奢華的質感。像是以柔軟的麂皮、皮革和喀什米爾與dunhill晚禮服的傳統裁剪面料，搭配柔和的色調、中性色和豐富的大地色調與經典的英式海軍藍、黑色和英國圖案，展現自在遊走於正裝與休閒之間的紳士風格。

▲李國毅、王子（邱勝翊）、禾浩辰3位戲劇男神展現不同風格的旅行時尚。

除了dunhill擁有百年歷史，同樣傳承百年的瑞士品牌Victorinox，將頂尖品質與絕佳精湛設計完美融合，推出全新升級的「Airox Advanced」行李箱系列，新品發表會現場更請來戲劇男神李國毅、王子（邱勝翊）、禾浩辰一同現身站台，3人除了演繹不同風格的旅人時尚，也分享自己「挑箱」的堅持。而最近才剛升格為二寶爸的李國毅，笑說因為帶小孩出門，現在自己常會碰到不同的「驚喜狀況」，所以非常在意收納功能，收納空間夠才能讓他安心。

Victorinox以原創瑞士軍刀享譽全球，其後更打造出品味與功能兼具的旅行設備商品線，也備受許多時尚名人喜愛。全新「Airox Advanced」行李箱系列從外形設計到耐用度、機能全面升級，以抗刮耐用的霧面啞光箱殼推出曜石黑、風暴灰與岩白色三款新配色。拉桿採VST雙桿穩定系統，移動穩定性及舒適度都提升，其獨特設計更貼合箱殼外部，能保留出較完整的收納空間；箱內隔層選用SILVADUR抗菌輕巧襯裡，搭配X形彈性伸縮帶及隱藏式收納小袋，提供多元收納需求，加上全新升級的可擴充收納系統，可額外擴展4cm收納深度，提供高達20%的額外儲存空間，更增添收納靈活性與更多適用場合。