任容萱母親節想送姊姊Selina「糖果包」　Marimekko罌粟花60周年太好逛

記者林明瑋 / 台北報導

來自芬蘭的Marimekko以印花聞名，各種繽紛活潑的設計，讓人一看就心情大好，最近在台灣轉換代理商後開了全新專門店，今年又正逢最具代表性的Unikko罌粟花圖案60周年，因此推出不少限定商品，任容萱為新店站台，直說看到什麼都失心瘋，母親節將至，除了想送媽媽罌粟花壓紋的包包，也想送姊姊Selina糖果包，能斜背空出雙手，很適合新手媽媽。

▲任容萱喜歡Marimekko的開朗愉悅感。



▲任容萱想送姊姊的糖果包，有許多色彩選擇，可愛又實用，各11,900元。

Marimekko字很長，但拆解一下就懂得意義也變得好記，「Mari」是芬蘭文女生名字「瑪莉」，「mekko」則是洋裝，因此整個字就是「瑪莉的洋裝」，相當可愛親切也符合品牌給人的輕鬆印象，品牌於1951年創立，而最著名的Unikko罌粟花圖案，是1964年由印花紡織品設計師Maija Isola創作推出，大受歡迎至今60年，任容萱說：「Unikko蠻像我的，因為顏色非常繽紛，有不同的選擇和排列方式，讓人很愉快，我很喜歡給大家快樂的感受，從外而內的愉快散發給大家。」

▲任容萱笑稱見到居家用品就想買。



▲歡慶Unikko印花60周年推出的Gratha Unikko壓紋包。

為慶祝Unikko印花60周年，有不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，任容萱穿著2024春夏系列裙裝，背著60周年系列的Gratha Unikko壓紋小包，相當俏麗，她覺得包包很適合送媽媽，各式杯盤也是必需，「母親節我們家一定會聚在一起，而且一定有蛋糕，如果拿Marimekko杯子敲杯，很有氣氛。」

▲劉容嘉穿同樣印花的上衣與裙子，充滿春天氣息。



▲Imprint系列以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，在Sogo復興館獨賣。

除了60周年限定系列，在Sogo復興館還有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色，有大型水桶包、小巧的斜背包，還有手機背包、名片夾等，實用性很高。各式碗盤瓷器、居家用品，在新的專門店內仍是亮點，但服裝的比例提高，回歸品牌從紡織起家的精神，活潑亮麗的圖案與顏色，穿上心情也跟著好起來。

▲Marimekko在Sogo復興館開設全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，還有有更多服裝供選擇。

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FENDI近期推出全新家居飾品系列，由Silvia Venturini Fendi設計指導，受到時裝與配件的影響，運用FF和O’Lock logo、Pequin條紋等元素，重新塑造成與品牌特色，同時強調工藝的裝飾圖案，加上精心挑選的材料和工藝，從鑲嵌天然木材到手工編織皮革及金銀金屬，盡顯奢華態度。