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林嘉綺久違看秀被女兒告白　JASMINE GALLERIA多肉植物變絕美禮服

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記者鮑璿安／台北報導

美國時尚訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA於臺北表演藝術中心球劇場舉辦年度大秀，名模林嘉綺第一次帶著兩個女兒KuKu與SaSa一起看秀，女兒們看到風格浪漫的秀都相當開心，林嘉綺更透露女兒小小年紀就對於穿衣很有自己的想法。

▲▼ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲林嘉綺以平口流蘇禮服華麗現身看秀 。（圖／品牌提供）

林嘉綺以平口流蘇禮服華麗現身看秀，更帶女兒實現公主夢，11歲的KuKu已經是小少女，林嘉綺透露她對於裝扮已經開始有自己的想法，也喜歡時下當紅的韓團，不過問到現在最迷哪個韓團偶像，女兒甜蜜回道：「最喜歡媽媽！」讓林嘉綺開心說：「回去加菜！」至於是否想要培養女兒往模特兒圈發展，林嘉綺則不勉強，表示順其自然。

▲▼ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲JASMINE GALLERIA在臺北表演藝術中心球劇場舉辦年度大秀 。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA 此次以多肉植物為靈感，以立體多肉花朵展現出服飾的優雅風采，品牌用以精緻釘珠、亮片層疊交織等高端工藝形塑禮服的豐盈感，手工縫製上亮片花片、布料花片、花型葉瓣等多層次的製花工藝，甚至出動了六位縫珠師傅同時進行，一套就需花費至少860小時，才完成一件如藝術品般的訂製服飾。

▲▼ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲以多肉植物為靈感打造輕盈禮服 。（圖／品牌提供）

更使用輕盈透氣的面料如絲綢歐根紗、金屬印花紗和水溶蕾絲，呈現出圓滑立體且繽紛多彩的花朵，也融入的花卉刺繡、不對稱的荷葉立裁輪廓和飄逸的羽毛元素更是為整個系列增添了視覺張力和生命力，使得服飾更加生動。

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 主打款白紗質地「Iris鳶尾花」時裝感婚紗。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique 。（圖／品牌提供）

▲壓褶荷葉白紗《Narcissus 水仙花》，以菱格設計延伸至裙擺的圓弧交錯圖騰 。（圖／品牌提供）

同時台灣婚紗品牌LinLi Boutique2024春季主打款白紗質地的「Iris鳶尾花」時裝感婚紗，透膚菱格紋與誇張的蝴蝶結為最大特色，運用霧感烏干紗與網紗貼布繡手法，在異材質的邊界以縫珠作為描邊的效果，為系列中最輕盈的一款，多種穿法引領當下婚紗流行趨勢。

關鍵字：

JASMINEGALLERIA, 林嘉綺, 禮服

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