49歲林志玲穿台牌禮服登電影節紅毯　蛋糕裙露完美體態超逆齡

記者鮑璿安 ／台北報導

49歲台灣第一名摸林志玲與日本「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚後，重心回歸家庭鮮少公開露面，日前她驚喜現身第14屆北京國際電影節開幕式，身穿來自台灣的婚紗禮服品牌NICOLE + FELICIA一套裸色蛋糕裙，流露超強凍齡狀態引發熱議。

▲林志玲此次出席北京國際電影節開幕式紅毯，選擇NICOLE + FELICIA 2024秋冬系列禮服 。（圖／CFP）

林志玲此次出席北京國際電影節開幕式紅毯，選擇NICOLE + FELICIA 2024秋冬系列禮服，從色澤到剪裁都散發出女性優雅柔美個性，層層堆疊的夢幻蛋糕裙身帶來分量感，搭配上交叉於頸部的特殊廓形，簡直像是為林志玲量身打造一般，貼合她玲瓏有致的曲線，隨著姣好的身材比例釋放出逆齡氣息。林志玲以淡妝搭配上溫婉的波浪捲髮，在鏡頭前狀態相當亮眼，完全看不出歲月留下的痕跡。





▲林志玲在婚宴AFTER PARTY上就曾經穿著過NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列禮服 。（圖／品牌提供）

其實林志玲在2019年大婚時，婚宴AFTER PARTY上就曾經穿著過NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列禮服，輕盈的鴕鳥毛元素結合閃亮鑽飾細節，打造出流蘇禮服模樣，既擁有派對場合的華麗質感，又不失女人味，至今都令人印象深刻。