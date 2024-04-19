fb ig video ETtoday search mobile

49歲林志玲穿台牌禮服登電影節紅毯　蛋糕裙露完美體態超逆齡

>

記者鮑璿安 ／台北報導

49歲台灣第一名摸林志玲與日本「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚後，重心回歸家庭鮮少公開露面，日前她驚喜現身第14屆北京國際電影節開幕式，身穿來自台灣的婚紗禮服品牌NICOLE + FELICIA一套裸色蛋糕裙，流露超強凍齡狀態引發熱議。

▲林志玲 。（圖／CFP）

▲林志玲 。（圖／CFP）

▲林志玲 。（圖／CFP）

▲林志玲此次出席北京國際電影節開幕式紅毯，選擇NICOLE + FELICIA 2024秋冬系列禮服 。（圖／CFP）

林志玲此次出席北京國際電影節開幕式紅毯，選擇NICOLE + FELICIA 2024秋冬系列禮服，從色澤到剪裁都散發出女性優雅柔美個性，層層堆疊的夢幻蛋糕裙身帶來分量感，搭配上交叉於頸部的特殊廓形，簡直像是為林志玲量身打造一般，貼合她玲瓏有致的曲線，隨著姣好的身材比例釋放出逆齡氣息。林志玲以淡妝搭配上溫婉的波浪捲髮，在鏡頭前狀態相當亮眼，完全看不出歲月留下的痕跡。

▲林志玲 。（圖／品牌提供）

▲林志玲在婚宴AFTER PARTY上就曾經穿著過NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列禮服 。（圖／品牌提供）

其實林志玲在2019年大婚時，婚宴AFTER PARTY上就曾經穿著過NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列禮服，輕盈的鴕鳥毛元素結合閃亮鑽飾細節，打造出流蘇禮服模樣，既擁有派對場合的華麗質感，又不失女人味，至今都令人印象深刻。

關鍵字：

林志玲, 北京電影節, NICOLE+FELICIA, 禮服, 凍齡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　

跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　

快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

什麼都漲就是薪水不漲！「3個方法」教你增加被動收入

什麼都漲就是薪水不漲！「3個方法」教你增加被動收入

孫藝真、全智賢年過40仍有少女感　每天堅持8個不顯老微習慣 每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意 林依晨8條智慧金句：變老是必然，可它也是變豐富、變有趣的同義詞 林嘉綺久違看秀被女兒告白　JASMINE GALLERIA多肉植物變絕美禮服 郭雪芙倫敦飛台北為了它！笑認代言一切都是「命中注定」 鳳小岳自曝「領帶控」穿牛仔褲也要配！大推dunhill頂級訂製：可穿一輩子 伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面