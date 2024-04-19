只有26%新鮮人做到！面試後多做「一件事」有效幫助錄取

▲面試後多做「一件事」有效幫助錄取 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

剛出社會的新鮮人對於面試的印象，或許停留在面試前的各種準備程序，然後就默默等待消息，事實上面試結束之後，并沒有真正結束，你還能再做一件事為自己加分，那就是寄一封「感謝信」，統計顯示只有26%的人做到。

大家的面試經驗或許都停留在事前的準備程序，自我介紹、作品集、工作經驗等，事實上除了這些，有一件再簡單不過的事項也能幫助你加分，有統計顯示，在面試結束之後，寄出一封感謝信給雇主，能夠有效提升錄取機會，並對於入職之後的談薪水也有較大幫助。

這項統計甚至找來了800位面試者，其中多數為剛畢業的社會新鮮人，發現結束面試之後卻只有26%的人寄出感謝信給雇主，可以說是少之又少，事實上面試為的就是讓對方記得你這人，而感謝信能夠讓你和雇主重新建立連接。

同時專家也補充，這封感謝信的最佳時間，最好落在面試結束的24小時之內寄出，內容則是書寫自己面試的過程，以及提升個人特質的文字，一方面可以增加誠意，也讓考官感受到你想進入該公司的決心，當然感謝信也要注意避免錯字或是誇大其詞，造成對方的反感可就得不償失了。