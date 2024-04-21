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今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

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記者陳美伶／綜合報導

今年春夏半身裙穿搭將是流行趨勢，不僅能呈現優雅與柔美，也能打造休閒率性風格，無論是約會或是日常打扮，簡單混搭T恤、背心或是浪漫雪紡上衣都美出新高度，以下5種款式，為衣櫃加入這件時尚秘密武器吧！

碎花半身裙

是春季最受歡迎的款式之一，獨特的花朵圖案帶來一種浪漫的氛圍，在上衣選擇以簡約單色為主，如白色或淺色系，減少複雜的圖案讓整體看起來眼花撩亂，或選擇同色印花也會有整體感，輕鬆展現優雅閒適的風格。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲碎花裙在春夏季節是最火單品之一。（圖／翻攝自IG@rovvxhyo、andyou官網）

蕾絲半身裙

蕾絲元素在時裝周已佔據了一席之地，今年春夏更是流行焦點，無論你是偏愛精緻優雅的風格，還是時尚界盛行的Y2K風格，蕾絲裙都能夠與各種風格無縫結合，NewJeans Minji日前以香奈兒品牌大使身份出席2024春夏高級訂製服秀，就以兩件式蕾絲設計亮相，盡顯她獨特的優雅氣質。

▲NewJeans Minji今年1月出席香奈兒2024春夏高級訂製服秀。（圖／品牌提供）

透紗半身裙

透紗半身裙絕對是最浪漫的首選，近年非常流行的網紗透膚設計，若不擅長搭配就要避開全透明網紗，像Lulu黃路梓茵到日本旅行，選擇多層次蛋糕裙設計與長版衛衣搭配，這樣的組合不僅簡單，還能夠帶來一種輕鬆自在又不失甜美的感覺。

牛仔半身裙

經典款式的牛仔裙，不僅能展現時尚品味，還能帶來一種帥氣的感覺。配上白色T恤和一雙休閒鞋就散發青春氣息，維多利亞貝克漢同名品牌在春夏系列則搭配針織衫，再以絲襪搭高跟鞋呈現高級感。

運動風半身裙

最懶人的穿搭法，選擇棉質或是工裝款式，腰間的抽繩設計是細節，搭配一件T恤和球鞋，不用花太多心思就可以出門，輕鬆跟上休閒又舒適的鬆弛感風格。

▲裙子 。（圖／翻攝自官網）

▲休閒風格的半身裙輕鬆穿出鬆弛感。（圖／翻攝自pazzo、NIKE官網）

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關鍵字：

穿裙, 半身裙, 長裙

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