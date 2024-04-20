吃感光食物會變黑？營養師：必須滿足「3個條件」才成立

▲過量攝取紅蘿蔔會使膚色看起來橘橘黃黃的。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

女生追求美白無極限，甚至有人對「感光食物」避之唯恐不及，營養師夏子雯分享，不少人擔心吃了感光食物會變黑，這是錯誤的觀念，必須要同時滿足3個條件才能成立。

什麼是感光食物呢？營養師夏子雯分享，感光食物又稱為光敏感食物，因對光線很敏感，擅於吸收紫外線，會促進體內黑色素細胞的活化、引發色素沈澱，在某些人身上也可能引起過敏反應。

所以當我們吃下了感光食物或是肌膚接觸了感光食物的汁液，再曬太陽就一定會變黑嗎？營養師解釋，其實在正常的飲食攝取量下，不用太擔心吃了感光食物會曬黑，感光食物會讓肌膚變黑必須同時滿足三大要素，分別是對光過敏的體質、食用大量感光食物、長時間曝曬於紫外線下。

那麼感光食物有哪些呢？營養師也列舉如下：

#蔬菜類：芹菜、萵苣、菠菜、韭菜、紫菜、胡蘿蔔

蔬菜的熱量低，富含維生素、礦物質、膳食纖維，和其它不同種蔬菜輪流交替食用即可，營養師提醒若是大量食用胡蘿蔔容易導致色素沉澱，肌膚看起來會有點橘橘黃黃的，這時只要減少或暫停食用胡蘿蔔，就能讓身體自然代謝掉天然色素。

#水果類：檸檬、橘子、葡萄柚、木瓜、無花果

橘子、檸檬中富含檸檬烯、香豆素等對光源敏感的成份，且若肌膚碰觸到柑橘類的皮或汁液，再長時間曝曬的話，才可能曬黑。不過木瓜本身的色素含量高，攝取過多也比較容易有色素沉澱。

#根莖類：馬鈴薯、紅豆

馬鈴薯和紅豆皆是好的澱粉來源，適量食用有益身體健康。

#辛香料：香菜(芫荽)、九層塔、羅勒、茴香

香菜因含有光敏性成分「呋喃香豆素」，但辛香料通常只用來提味、不太會大量使用，所以不用過於擔心。

▲（圖／翻攝自FB/貼近你生活的營養師-夏子雯）

營養師夏子雯分享，感光食物的營養價值豐富，適當攝取對人體有益，只要把握均衡飲食原則，適量攝取並做足防曬，大可不必擔心曬黑問題。