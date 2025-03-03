美周記／Dior、YSL超美精品氣墊　外型讓人一秒淪陷

▲氣墊外型比美，拿在手上就是焦點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

水光肌當道，輕盈透亮的無瑕妝感已成為現代美妝趨勢！想要快速上妝，氣墊粉餅無疑是最便利的選擇，輕輕一拍就能打造漂亮光澤。像是Dior和LANEIGE不約而同加入玻尿酸成分，確保妝感輕盈服貼更透膚；Dior和YSL的超美外型更是讓人一秒淪陷，心甘情願買單。

▲LANEIGE NEO型塑氣墊，15g*2 ，1,500元。

高遮瑕力，完美撫平肌膚細小毛孔，完美遮瑕不厚重感，同時注入獨家「藍色玻尿酸」成份，彷彿天生的好膚質，從妝容開始煥發水潤細緻光采。為解決消費者的困擾，特別設計出NEO小橘點友善設計，將NEO小橘點安裝在粉撲底盤的洞口上，將粉撲放入NEO小橘點下就可將粉撲固定住，解決粉撲有遺失、

▲Dior 超完美晶透光氣墊粉蕊，1,800元、超完美氣墊外殼 粉色藤格紋（限量），1,200元。

添加玻尿酸精華，卓越的保濕力可吸附超過1,000倍水分，長效滋潤肌膚。搭配專屬極細網紗設計，可輕鬆沾取粉體，確保妝效輕薄服貼，綻放超完美晶透光，同步推出三款全新設計的迪奧超完美氣墊外殼，以高訂皮革設計展現無與倫比的時尚魅力。

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅 雲朵皮革版，3,180元。

恆久完美霧光氣墊粉餅獨家添加94%植萃養膚精華，兼具高效抗氧科技，全天候維持油水平衡，確保妝容透亮不暗沉。氣墊外盒以聖羅蘭品牌經典LOULOU PUFFER BAG以極致柔軟的皮革打造澎潤包型為靈感，搭配深層奢華酒紅色調，