包・開箱／Balenciaga機車包回歸！凱特摩絲愛用Le City新細節搶先看

記者鮑璿安 ／專題報導

BALENCIAGA於 2001 年首次發表的 City 包型，以神秘的極繁主義風格與出眾的實用性著稱，早已成為一個時代與一種生活方式的代名詞。首次亮相20多年後，今年春夏Le City 系列終於以經典之姿重回時尚迷視線內，柔軟觸感和別具一格的鬆弛感，將千禧美學燒得更劇烈。





▲重量級超模凱特摩絲（Kate Moss）出鏡宣告全新回歸的 Le City 。（圖／品牌提供）





▲大陸女星楊超越 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 推出由知名時尚攝影師 Mario Sorrenti 拍攝的一組肖像廣告大片，聚焦全新回歸的 Le City，也驚喜請到重量級超模凱特摩絲（Kate Moss）出鏡，當年她曾將這款機車包捧紅，在20年後的今日再次演繹這款經典之作，她穿著皮草手捧Le City，穿梭過去和現在，形成一個時代的告白。

▲新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體 。（圖／品牌提供）

新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體，由 25 片皮革手工拼接而成，手柄和可拆卸肩帶由多層粘合皮線編織而成。強烈的Y2K元素加持，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘，一一體現品牌的個性化細節，並使用獨特光澤皮革表面呈現雋永之美， Arena 羔羊皮並配備 Palladium Vibrato 飾件，煥發嶄新姿態。

曾激發話題包款 Le Cagole 和 Neo Classic 等系列的美學靈感，繩拉鍊頭與鉚釘已然成為BALENCIAGA最為鮮明的設計語彙之一，而 Le City 系列則重新演繹約2001年的設計，並在可持續生產方面進行改善，持續推動永續時尚發展。





▲小款Le City米色佩戴縮小版艾菲爾鐵塔掛飾。（圖／記者鮑璿安攝）







▲LE CITY 小款黑色；LE CITY 中款綠色。（圖／品牌提供）

Le City 尺寸包括中型和小型款，分別配有可調節肩帶和斜挎揹帶，配色包括經典黑色、橘黃、綠色、丁香紫色、金屬灰、金屬銀、純白、亮藍和灰米色，以鮮明色調充分擁抱春天來到，更可通過一絲玩味設計，為包款佩戴上縮小版艾菲爾鐵塔與鑰匙串掛飾，形塑個性化風貌。

更多2024春夏新包款

Miu Miu焦糖色皮革水桶袋

▲皮革水桶袋形塑了柔軟起伏的舒適外觀，可調整的粗肩帶搭配細緻精巧的皮革抽繩元素。（圖／品牌提供、翻攝自官網）



Miu Miu在2024春夏主推的焦糖色皮革水桶袋，形塑了柔軟起伏的舒適外觀，下寬上窄的標準水桶包廓形，呈現屬於Miu Miu女孩的青春氣息，當中更是實用性的展現，貼心的大容量版型，柔滑皮革碰撞亞麻布襯裡形成內外對比，並透過可調整的粗肩帶搭配上細緻精巧的皮革抽繩元素，展現出不同於以往的率性氛圍；而中央鮮明的壓印字母標誌，不多不少恰到好處為這款手袋注入經典氣息。以肩背、手提的多元演繹方式，融入各種日常穿搭。

DIOR LADY D-SIRE



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。