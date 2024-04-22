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《背著善宰跑》8金句：人生中最特別的瞬間，就是和深愛的人一起的今天

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記者鮑璿安／台北報導

韓劇《背著善宰跑》改編自作家金包創作的網絡小說《明天的第一》，劇情講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事，當中許多台詞也引起討論。

1. 謝謝你，謝謝你活著，就算只是這樣活著也真是太好了，你身邊的人會很感謝你的，所以今天就試著活下去吧，因為天氣太好了，聽說明天會下雨，那就一邊等著雨停，繼續活下去吧，這樣下去也許總有一天，你會覺得其實活著也挺好的。

2. 為了你，我都可以追到地球另一邊，不，即便你處在另一個時空，我也會跨越一切去看你的。

3. 我最討厭5種人，第一不乾淨的人，第二懶還貪吃的人，第三行為和年齡不相符人，第四做白日夢的人，第五擁有以上所有條件的人。

4. 今天的天氣很好吧，看來燦爛的夏天就要開始了。

5. 心撲通撲通跳，不知為何會想起珍貴的人，那種耀眼的日子。

6. 就算是過去一秒也將成為過去的現在，在人生中最特別的瞬間，就是和深愛的人一起的今天吧。

7. 在更晚之前，現在馬上跑去深愛的人身邊吧。

8. 明天睜眼還會是在這裡嗎？像仲夏夜之夢一樣，如果睡著了起來，一切都像海市蜃樓一樣消失的話，該怎麼辦。

關鍵字：

背著善宰跑, 韓劇, 台詞

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