fb ig video ETtoday search mobile

IKEA周年慶「熊寶包」萌翻天　瑞典餐廳消費滿300送500

>

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲IKEA推出台北4店周年慶優惠，超萌熊寶包登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA大台北4店4／24起迎來周年慶優惠，推出超可愛的「熊寶包」做主打星，可愛的表情加上芋頭餡料，讓人捨不得咬下去啦！此外還推出超級猛的「滿300元送500元」優惠，只要在瑞典餐廳用餐超過300元，結帳時出示會員宜家卡，即可獲得500元滿額抵用券，找到周年慶拍照背板打卡上傳還能拿禮物，讓你有吃有賺好像很可以，周末時就去IKEA逛逛吧。

IKEA新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店，從4／24至5／12期間，共同舉辦聯合周年慶，推出招牌網紅之一「愛心小熊」，化為熊頭造型的可愛包子「熊寶包」，香濃甜蜜的芋頭餡，搭配愛心小熊的招牌微笑表情，療癒又美味，單個售價35元芋頭控別錯過喔。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

而針對IKEA宜家卡卡友，活動期間於瑞典餐廳單筆消費滿300元，結帳時出示宜家卡身份，即可獲得總數500元家具家飾滿額抵用券，折扣分為兩張，每張250元，可以於不同期間單筆消費滿2,500元時使用。

另周年慶優惠期間，四間分店設有「IKEA大台北周年慶拍照背板」，只要和背板拍照打卡上傳個人社群平台，標註「#IKEA大台北週年慶」，再持店內任一消費發票至顧客服務櫃台，就能免費獲得限量神秘好禮，每人限兌換1次。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL劍麻纖維清潔海綿，售價3入59元。（圖／業者提供）

因應世界地球日HOLA推出隱藏版熱賣好物「HOLA REAL系列」，用簡約、天然、環保為訴求，並以可自然分解為核心，開發出實用機能與生活美學兼具的日常用品，售價59元至259元。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL RPET抹布30公分Ｘ30公分，售價3入79元。

該系列包括劍麻、木漿棉雙面材質製作的「REAL劍麻纖維清潔海綿」，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率；「REAL RPET抹布」使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL抗菌去污廚房濕巾48抽x3包，售價259元。

關鍵字：

IKEA, 台北, 周年慶, 熊寶包, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

上班好煩？「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 羅志祥逛遍愛馬仕店　拎超過600萬「包王」得意收藏兩面牆 送到心坎裡！2024最新調查「母親節最想收到禮物」Top 3 「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 營養師教「凍卵前必吃」8種食物！3個月前開始調理　提升卵子品質 林俊傑一身黑全是奢華精品　罕見柏金包、逾6000萬超薄錶伴遊 Lisa熱褲配LV長靴又帥又辣　逆天美腿音樂節吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面