IKEA周年慶「熊寶包」萌翻天　瑞典餐廳消費滿300送500

▲IKEA推出台北4店周年慶優惠，超萌熊寶包登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA大台北4店4／24起迎來周年慶優惠，推出超可愛的「熊寶包」做主打星，可愛的表情加上芋頭餡料，讓人捨不得咬下去啦！此外還推出超級猛的「滿300元送500元」優惠，只要在瑞典餐廳用餐超過300元，結帳時出示會員宜家卡，即可獲得500元滿額抵用券，找到周年慶拍照背板打卡上傳還能拿禮物，讓你有吃有賺好像很可以，周末時就去IKEA逛逛吧。

IKEA新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店，從4／24至5／12期間，共同舉辦聯合周年慶，推出招牌網紅之一「愛心小熊」，化為熊頭造型的可愛包子「熊寶包」，香濃甜蜜的芋頭餡，搭配愛心小熊的招牌微笑表情，療癒又美味，單個售價35元芋頭控別錯過喔。

而針對IKEA宜家卡卡友，活動期間於瑞典餐廳單筆消費滿300元，結帳時出示宜家卡身份，即可獲得總數500元家具家飾滿額抵用券，折扣分為兩張，每張250元，可以於不同期間單筆消費滿2,500元時使用。

另周年慶優惠期間，四間分店設有「IKEA大台北周年慶拍照背板」，只要和背板拍照打卡上傳個人社群平台，標註「#IKEA大台北週年慶」，再持店內任一消費發票至顧客服務櫃台，就能免費獲得限量神秘好禮，每人限兌換1次。

▲REAL劍麻纖維清潔海綿，售價3入59元。（圖／業者提供）

因應世界地球日HOLA推出隱藏版熱賣好物「HOLA REAL系列」，用簡約、天然、環保為訴求，並以可自然分解為核心，開發出實用機能與生活美學兼具的日常用品，售價59元至259元。

▲REAL RPET抹布30公分Ｘ30公分，售價3入79元。



該系列包括劍麻、木漿棉雙面材質製作的「REAL劍麻纖維清潔海綿」，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率；「REAL RPET抹布」使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生。

▲REAL抗菌去污廚房濕巾48抽x3包，售價259元。