環球中和LINE FRIENDS限定店登場　「狸貓熊大黑金版」首亮相

▲LINE FRIENDS與中和環球合作推出快閃限定店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Global Mall環球購物中心與LINE FRIENDS，「LINE FRIENDS 繽紛派對快閃店」即起至5／20限時登場，設置三大拍照打卡區跟1.5米高的大型莎莉，以及超過千款周邊商品，還有狸貓熊大黑金版首度亮相，好奇眼罩拿下來的熊大表情嗎？另外「香港在地美食系列」也在台首賣。

LINE FRIENDS 繽紛派對快閃店今起至5／20在環球中和現身，想被LINE FRIENDS萌翻包圍就快去報到！在入口就可見到「SALLY MAKES EVERYTHING YELLOW」大型打卡牆，超過1.5米高的莎莉在現場熱情歡迎，快閃期間現場打卡拍照並標註指定名稱，即可兌換「BROWN & FRIENDS 3D立體口罩」。

打卡牆旁邊則是「LINE FRIENDS FLORA TEA TIME」場景，趁著春暖花開時節，跟兔兔、熊美一起徜徉在美麗的花園裡喝下午茶，以及近2米長的「BT21 ON THE CLOUD」拍照牆，與暖萌的 BT21 在雲朵造型冰淇淋上嬉戲遊玩，輕鬆拍出萌力十足的照片。

店內還有超過千款的周邊商品，包括必收藏的可愛潮玩公仔「LINE FRIENDS meets URDU招福BROWN系列-狸貓熊大黑金版」，實體首度亮相，售價3,899元，戴著的眼罩加入了磁吸技術，眼罩脫下可見到閉上眼睛的熊大，整個太可愛；「香港在地美食系列」也是全台首度曝光，有喝著熱奶茶的熊大、愛吃蛋撻的莎莉、拿著魚蛋的兔兔等，單款售價319元起。此外居家小物、旅行組及玩偶，像是收納包、面紙套、地毯、手機殼等、爆米花桶等全都等粉絲大補貨。

業者表示，本次與LINE FRIENDS 合作也規劃跨店派對樂園聯展，因應母親節檔期推出限定「甜蜜獻愛」打卡點，推出「LINE FRIENDS 期間限定集章活動」，會員可至服務台索取集章券，至館內 LINE FRIENDS 打卡點蒐集限定印章任兩款，並出示APP會員登入畫面，5／12前可兌換「LINE FRIENDS 明星留言板」，還有機會抽價值2,250元的「LINE FRIENDS meets URDU 熊大站姿公仔奇異果限定色」。

另一熱門插畫《卡娜赫拉的小動物》快閃店，也將從4／26至6／2在新竹巨城登場，這次以「小森林甜點屋」為主題推出8大打卡點，從P助、粉紅兔兔、及喵喵喵咪各自拿著甜點的「小動物吃甜甜」，再到P助與粉紅兔兔在廚房「甜點製作中」，還有喵喵喵咪化身店長的「一日店長喵喵喵咪」可愛模樣都超好拍！

現場還有讓粉絲們來大試手氣的「小森林大扭蛋」，店內更推出特別為新竹巨城推出的「直入飲料杯套」，本次以製作甜點為主題推出周邊商品，超可愛的餐廚用具讓粉絲度過療癒夏日絕對沒問題，包括小廚師切菜必備的「砧板」、讓冷凍庫變得超可愛的「製冰盒」及保護桌面的「隔熱墊」通通都能買得到。

▲直入飲料提袋。

▲森林小主廚系列。

▲動手做甜點系列。

▲做鬆餅吃大餐系列。