Dior護手霜推出粉紅千鳥格紋版、CHANEL幸運之骰香氛皂為你招喚好運

記者曾怡嘉／綜合報導

精品美妝外型精美，只要拿出來必是焦點，由JISOO炒紅的Dior護手霜推出粉紅千鳥格紋限定版，CHANEL則是推出幸運之骰香氛皂，沐浴同時為自己招喚美好機運。

2023年在JISOO單曲〈FLOWER〉MV中搶先曝光，掀起全球討論的迪奧緹花全能修護霜，自推出即成為專櫃美妝市場銷售前三名的護手霜單品。為慶祝上市一周年，2024年全新推出時尚外型的粉紅限量版，於外殼烙印粉紅千鳥格紋，注入滿滿高訂靈魂。全新限量包裝將於4月29日在DIOR線上旗艦店搶先開賣，5月1日全台迪奧專櫃都能買到。

▲Dior 緹花全能修護霜 粉紅限量版，50ml，1,930元。

全能修護霜集結積雪草的高效修護能量，並偕同角鯊烷、荷荷芭油、乳油木果油等多重自然油脂修護成分，提供肌膚高效鎖水滋養；更同步注入玻尿酸與甘油為肌膚潤澤補水，成分蘊含超高比例天然來源成分，不僅各種膚質，甚至敏弱肌都適用，更能安心使用於唇部，作為晚安唇膜，一瓶就可達到護手潤澤、指甲滋養、身體乾燥舒緩、晚安潤唇多重功效。

▲香奈兒 CHANCE幸運之骰香氛皂 限量，3,250元。

香奈兒推出全新限量CHANCE 幸運之骰香氛皂，可作為日常使用或以幸運護身符隨身攜帶，隨時散發晶亮花香氣息，為自己召喚美好機運。組合內含四入方形柔膚皂，配方細膩注入香奈兒 CHANCE 綠色氣息系列的晶亮花香調，以清新熱情柑橘檸檬香調開場，帶出細膩溫柔的茉莉花香氣，最後搭配鮮明柚木氣息，洗後肌膚散發淡雅氣韻。

值得一提的是，柔膚皂表面刻印 CHANCE 幸運象徵符碼，洗後肌膚散發淡雅香氣，為日常生活增添歡樂魔法，將好運迎接儀式加入用香程序之中。建議沐浴後搭配香水、柔膚乳霜和隔離髮香霧使用，讓尾韻更縈繞悠長。