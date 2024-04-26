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小紅書熱搜「純欲兔兔舌頭口紅」　太妍同款、CHANEL#918入手度超高

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文／美人圈

近期小紅書上搜尋度最高的關鍵字悄悄出現「純欲兔兔舌頭口紅」，輕透帶點粉嫩的顏色就如同萌兔的舌頭一般，堪稱是偽素顏天菜唇色！以下也推薦8款入手度超高的兔兔舌頭同款口紅色號，一上唇顯嫩又迸發滿滿初戀感，深唇也能放心擦，春天真的超適合來上一支。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲小紅書熱搜純欲兔兔舌頭口紅。（圖／IG@colorgram.official、IG@romand_jp）

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲兔兔舌頭口紅一上唇超顯嫩。（圖／IG@todayis_wendy、IG@clio_official）

2024「純欲兔兔舌頭」色號口紅推薦

1：嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油 #258 ROSE GLOW

嬌蘭全新「KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油」是一款能潤色同時撫平雙唇的蜂蠟，具保濕和豐盈功效的蜂王乳與可使雙唇柔軟賦活的玫瑰果油！平時素顏不想擦口紅的女孩很推薦入手。護膚基底中添加了少許可隨雙唇的pH值產生反應的伊紅（eosin），可瞬間恢復雙唇的自然色彩，且持妝效果優異，深唇塗抹也能創造迷人3D光澤。完整覆蓋的護膚質地帶來絲繭般的包覆感且毫不黏膩，雙唇瞬間豐盈、閃耀琉璃光澤！

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油 #258 ROSE GLOW，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

2：PAUL & JOE 西洋菊高光持色唇膏蕊 #19 寶寶粉

PAUL & JOE「西洋菊高光持色唇膏」2024春夏以百搭的裸色為主調，融入柔和的玫瑰粉與奢華棕色調，其中最推入手就是色號#19寶寶粉！運用多種高光油脂、晶亮潤澤油與豐潤顯色油混合為基底，能極大化折光效果，因此上唇會呈現唇釉般晶瑩光澤感，加上裸調的粉色知性溫柔，即便素顏擦也無違和，不會太甜，但又顯氣質，一定要收。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲PAUL & JOE 西洋菊高光持色唇膏蕊 #19 寶寶粉，NT$960（蕊 + 盒）。（圖／PAUL & JOE）

3：CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏 #918 蜜桃

CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏一款具備潤色及修護的雙效潤唇膏，#918蜜桃色簡直偽素顏必備，上唇給人一種化了好像沒化一樣的媽生感自然粉唇，但同時微亮珠光折射下來又有豐唇效果，雙唇看上去更飽滿！白皮塗立刻凸顯氣色、黃皮建議帶點妝再擦，整體就是粉粉嫩嫩的小白兔感，看起來超無害純欲。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏 #918 蜜桃，NT$1,380。（圖／CHANEL、小紅書＠li萌莉莉的韓妝）

4：Dior迪奧癮誘唇膏 #521 奶油裸粉

Dior迪奧癮誘唇膏不僅能搭配訂製的可替換蕊芯，#521色號更是直接在小紅書討論度爆棚！上唇帶點白桃玫瑰裸茶粉的感覺，低飽和度的色澤不會太張揚，但又能很好地凸顯白皙膚色，黃皮駕馭也很自然，根本約會必收美色。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲Dior迪奧癮誘唇膏 #521 奶油裸粉，NT$1,550。（圖／Dior、小紅書＠沐沐醬）

5：YSL情挑誘光水唇膏 #44 

YSL最新推出的粉管情挑誘光水唇膏搶手度沒再讓，尤其是#44色號，直接賣到大缺貨！這款口紅上唇十分水潤，輕鬆就打造出澎潤嘟嘟唇效，化身純欲小白兔。且粉銀管身設計有夠美，拿出來補妝心情都跟著UP。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲YSL情挑誘光水唇膏 #44 ，NT$1,550。（圖／YSL）

6：CLIO珂莉奧 水晶糖心光潤唇釉 #03 水漾蜜桃 

學生黨或小資女孩大推入手CLIO珂莉奧最新水晶糖心光潤唇釉！唇釉本身添加玫瑰萃取，上唇潤澤保濕、輕盈不黏膩，人氣色號#03水漾蜜桃更是帶有嬌嫩感，誘人色澤的水晶質地，持色度高，溫柔又顯白，粉嫩氣息拉滿。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲CLIO珂莉奧 水晶糖心光潤唇釉 #03 水漾蜜桃 ，NT$439。（圖／IG@clio_official）

7：rom&nd 天使光糖漿唇蜜 #01 牡丹芭蕾

韓國「唇釉界天花板」肯定少不了rom&nd，尤其是這款天使光糖漿唇蜜更是引爆韓妞瘋搶！這款唇蜜上唇自帶玻璃鏡面的光澤感，彷彿給雙唇注滿水般飽滿彈潤，加上#01牡丹芭蕾透明感粉色調加持，完美詮釋正宗兔兔舌頭。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲rom&nd 天使光糖漿唇蜜 #01 牡丹芭蕾 ，NT$420（UR Living販售）。（圖／IG@romandyou）

8：benefit 一濺鍾情唇采露 #05 蜜月勿擾 

少女時代太妍同款純色當然要Get！benefit一濺鍾情唇采露一支就打造持久輕盈的唇色，同時添加玻尿酸成分讓雙唇保持水潤，還能撫平唇紋。最熱門的色號屬太妍御用的#05蜜月勿擾，清透玫瑰西瓜冰釀調，看了都想大口啾下去。

▲兔兔舌頭口紅（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲benefit 一濺鍾情唇采露 #05 蜜月勿擾 ，NT$960。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 兔舌妝, 唇彩

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