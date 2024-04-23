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新光三越母親節滿仟送仟點4／25開跑　大數據選出「媽媽禮」免猜必中

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▲▼新光三越母親節檔期優惠記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新光三越母親節優惠4／25正式開跑，今年新推送禮推薦服務好貼心。（圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

全台最大百貨連鎖新光三越母親節檔期終於來了，4／25起至5／12最多最潮特價商品輕鬆買滿，首七日還有消費滿仟送仟點skm points回饋，今年還於專屬APP首創「最懂娘禮物顧問」服務，運用超過370萬會員消費喜好，加上2024春夏商品趨勢智慧助攻，30秒鐘就選出媽媽最愛的禮物，免猜免問直接送到心坎裡，全部都幫你想好啦。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲[i]Store MacBook Air M3晶片15吋256G，特價42,900元，原價44,380元，贈專屬電腦包。（圖／業者提供）

新光三越母親節檔期4／25至5／12共18天最強回饋開跑，除商品特價優惠之外，還有會員獨享首七日全館單筆滿仟贈仟點skm points，名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送4,000點。首四日聯名卡滿3,000加贈2,000點、指定銀行滿10,000加贈4,000點，以及skm pay首七日綁定聯名卡滿12,000贈2,000點、全檔期指定業種加碼贈、11大銀行滿額禮層層回饋現買現賺不誇張。

新光三越表示，4月開跑購物節全檔期較去年同期成長15%，包括服飾、複合型大店、家用家電成長最多，連精品也較去年同期再漲20%，本檔期針對母親節送禮需求，結合會員消費大數據，推出APP顧問服務，加上整理出來的話題新品趨勢，輕鬆選出媽媽最鍾意話題禮，綜合目前最火熱5大趨勢商品可供參考。

▲▼新光三越母親節檔期優惠記者會。（圖／記者周宸亘攝）

時尚媽媽：精品小配件最吸睛
跟上韓劇「淚之女王」的財閥千金風，用精品小包畫龍點睛，低調走在最前面，Burberry迷你 Rocking Horse包和Chloé Marcie米白簍空釘飾鈴鼓包都有型，而珍珠和黃金雖然價格屢創新高，多材質混搭價格親民又更顯年輕，歐系輕珠寶品牌APM MONACO、PANDORA珍珠配飾系列、Just Gold和點睛品黃金配飾等都很內行。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲Burberry迷你 Rocking Horse包，推薦價65,000元。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲APM MONACO 珍珠流星耳釘，推薦價7,900元；Chloé Marcie 米白簍空釘飾鈴鼓包，價格店洽。

不老媽媽：抗高溫美妝保養
面對台灣夏日高溫與潮濕炎熱，用ESTEE LAUDER粉持久鎖妝氣墊組、DIOR迪奧緹花全能修護霜粉紅限量版、BOBBI BROWN霧光持久氣墊粉餅創造好氣色。LANCOME超極光大滿貫組、CLARINS雙精華發光組輕鬆美白，留住媽媽青春。

▲▼新光三越母親節檔期優惠記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER 粉持久鎖妝氣墊組新品，特價4,900元，價值7,713元。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲MAC天生濾鏡持妝組，特價3,400元。

居家媽媽：家務神器免操勞
今年家電以輕量化、免內崁安裝攻上話題，包括廚餘機、瞬熱飲水器和洗碗機最熱門。首推包括恆隆行smartcara極智美型廚餘機、德國BRITA mypure pro X6櫥下瞬熱雙溫淨水組，以及免安裝直接可使用的Panasonic六人份桌上型洗碗機。

▲▼新光三越母親節檔期優惠記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲恆隆行smartcara極智美型廚餘機（贈濾心匣），特價19,800元，價值21,800元；Panasonic 六人份桌上型洗碗機，特價21,900元，價值23,900元，贈Finish亮碟洗碗機專用洗滌禮盒組。

優雅媽媽：打造居家咖啡館
針對總是重視儀式感、心靈泉源的媽媽們，在家也能营造出舒適的氛圍，讓媽媽在放下家務之餘，也能好好地放鬆一下，年度銷售四成成長的Panasonic全自動義式咖啡機、OSIM沙發小天后和JOHNSON W四手韻律按摩椅等都是一時之選。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲OSIM 沙發小天后Plus，特價62,800元，價值76,800元。

運動媽媽：路跑也要美美的
喜歡運動、活力十足的媽媽，輕量跑鞋、排汗運動服飾和運動手錶等三大裝備不能少。NEW BALANCE IU著用款運動裝、ASICS GEL-CUMULUS 26 (D)NAGINO寬楦緩衝慢跑鞋，以及法雅客Galaxy Watch 6絕不會錯。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲SKECHERS 女健走系列 瞬穿舒適科技 GO WALK 7，推薦價3,490元。

此外，新光三越也以通路優勢祭出「超級品牌週」，集結30大品牌、150項明星商品，在4／25起線上線下週週限時開搶，Rimowa、Maison Kitsuné、Tory Burch，以及ESTEE LAUDER、資生堂國際櫃、Kiehl’s、LA MER超值回饋最低6折起。而母親節檔期超過30家全新登場話題新櫃、快閃店，包括信義A9Givenchy、精品高球品牌MARK & LONA、ZERO HALLIBURTON，與信義A11北歐設計師品牌Marimekko，更有Diamond Towers新開幕的Chloé、FENDI精品大店，絕對讓你買到想要的。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲RIMOWA Never Still Tote 香檸黃大型手挽袋，推薦價46,400元。

針對母親節總是搶到翻天的餐廳席位，新光三越也針對會員推出保留席位，扣skm points 點數2000點起，超過40家餐廳可從4／25起，優先搶訂5／11至5／12期間4人至8人等預定席，其中包括話題餐飲品牌米其林餐廳名人坊、黑武士特色老火鍋、時時香、1010湘、老乾杯KANPAI CLASSIC等，還可享加贈特色餐點，2000個席次僅提供會員優先預訂，讓你輕鬆度過難忘母親節。

▲新光三越母親節單品。（圖／業者提供）

▲新光三越會員扣2,000點以上可優先搶訂40家餐熱門時段席位，圖為信義新天地A9黑武士特色老火鍋，扣點訂位加贈滷味拼盤乙份。。

關鍵字：

母親節, 特價, 回饋, APP, 顧問

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