別讓眼周出賣年齡！皮膚科醫師傳授「3大秘訣」延緩老態

▲第一道細紋通常出現在眼周。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

相對於臉部其他區域，眼周肌膚是人體皮膚最薄之處，常是臉部第一道紋路出現的地方；而當敏感肌膚面對老化問題時，由於更加容易受到外界環境刺激，並對於許多成分較為敏感，需要特別謹慎地挑選護膚保養品，皮膚專科醫師崔美怡也分享眼周養護的3大祕訣一次告訴你。

#維持健康生活型態

規律運動、保持充足睡眠、多攝取富含維生素C和E的食物。

#挑選適合的保養品

避免使用質地過於滋潤或厚重的眼霜，選用成分包含A醇、A酸等的產品，幫助延緩皮膚老化、調理紋路、恢復肌膚緊緻彈性。

#減少過度摩擦眼周

平時減少揉眼睛動作，塗抹眼霜時可利用無名指輕柔按壓，在化妝和卸妝時，亦需留意避免反覆摩擦眼周肌膚，以減少小肉芽的產生。

▲LANCOME 絕對完美永生玫瑰鈦金逆時眼霜，20ml，7,500元。

精心集結三大專利成分，除了奢華傾注珍稀永生玫瑰的永生修護極萃分子，由內而外根源抗老，更運用超維度AI胜肽，改善眼周老化問題，搭配普拉絲鏈達到肌膚緊緻飽滿，全面預防並打擊眼周皺紋與暗沉困擾。

▲ Dr Jackson's 極致修護撫紋眼霜，15ml，2,980元。

採用專利配方 Revinage® WPO（植物性類 A 醇）作為關鍵成分，結合品牌明星成分臘腸樹籽油、臘腸樹果萃取，撫平細紋並改善色素沉澱；晚香玉萃取物及甜菜鹼，使皮膚緊緻彈嫩。

▲BAKEL 冰肌亮眼抗老眼霜，15ml，4,300元。

專為改善眼周肌膚鬆弛、細紋及皺紋而設計，內含合歡草樹皮提取物、酵母提取物、大漠桐提取物及薄荷醇等18種活性成分，幫助改善眼袋和黑眼圈、減少眼部腫脹，減緩細紋和皺紋的產生。