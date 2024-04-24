星巴克夏日系列滿滿風情　手裡就有小海洋

▲星巴克推出夏日海洋風情系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天即將來臨！星巴克也推出滿滿讓人心情換季的小物，將海洋意象轉化在杯款上，彷彿手掌上有一個小海洋，清新海風搭配湛藍天空，從視覺感帶來一連串的涼感舒暢，還有以自然材質呈現的背帶提袋，準備伴隨使用者迎向炎炎夏日。

星巴克近日推出一系列海洋風情系列商品，以海洋生物、海浪、沙灘、船舶等主題或圖案，透過溫暖的插畫手繪技法，呈現出初夏迷人的蔚藍天際、湛藍海洋與沙灘風光。該系列商品包含多款海洋風情設計的馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯款，並有「泳圈小熊冷水壺」、「蔚藍夏日指扣TOGO冷水杯」和「夏日小熊衝浪杯蓋」等產品，讓使用者在夏日感受輕鬆美妙的海岸島嶼風情。

此外，星巴克也首次推出附上背帶的「夏日風情背帶隨身瓶」及「夏日時光背帶隨身瓶」，讓顧客在旅遊、露營時可以輕鬆地背在身上，不用擔心手中的物品。同時，也推出多款充滿夏季氛圍的包袋，包含「品牌直紋棉麻提袋」、「品牌仿竹編隨行杯袋」、「女神直紋混紡提袋」、「黑女神棉麻手提袋」、「女神拼接編織隨行杯袋」和「女神拼接編織提袋」等款式，讓日常穿搭帶來新風貌。

線上門市也搭配本次夏季海洋風格系列，推出「波紋造型玻璃點心杯」、「波光粼粼玻璃水瓶」、「夏日航行不鏽鋼杯」、「夏日印象不鏽鋼TOGO冷水杯」等商品，並有線上限定的旅遊度假收納用品「星巴克旅行收納組」、「休閒背提兩用袋-黑色」、「輕巧運動包-岩灰色」等產品，邀請顧客開啟夏日探險旅程，享受愜意又迷人的星巴克時光。

▲IKEA復古點點風BRÖGGAN系列。（圖／業者提供）

IKEA推出全新的BRÖGGAN系列，融合了復古俏皮的圓點和活潑圖案，搭配明亮色調，為派對饗宴和海灘度假帶來了趣味，還將愜意的五星度假感帶進家中的舒適角落。

想要妝點夏日氛圍，不需大費周章，只要幾個亮點單品，就能宣告夏季來臨，IKEA BRÖGGAN系列以鮮黃、亮綠與灰色搭配，再以圓點帶出些許俏皮感，讓人眼睛一亮，靠枕套以太陽形狀為靈感，加上罐頭鳳梨印花，可愛亮眼很可以！還有鳳梨圖案的餐巾紙，超適合跟沙拉擺在一起。平織地毯以明亮的黃色漸層條紋呈現，彷彿從窗戶邊灑落的陽光，帶出獨特的夏日活力。

桌布靈感源自於太陽的亮黃和草地的翠綠，設有防水塗層方便擦拭乾淨，同色系的托盤吸睛配色也可以作為裝飾品，搭配同系列碗盛裝派對美食，變美味亮點。甜點碗的透明玻璃材質與高腳設計，幫甜點成功增加儀式感。

連外出的小物都幫你想好，浴巾一面以平針編織而成，方便抹掉細沙，海灘袋還有拉鍊設計小內袋，方便放置鑰匙和其他細小物品，還有附有手把方便攜帶的坐墊，無論是看書、聊天還是欣賞海景都沒問題。