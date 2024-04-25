李現《春色寄情人》8台詞：他愛我兩分愛自己八分，本質上我們是一類人

記者鮑璿安／綜合報導

由李現、周雨彤領銜主演的都市情感電視劇《春色寄情人》開播引發熱議，劇情講述在南坪鎮上個性桀驁的遺體整容師「陳麥冬」，偶然遇見了高中同學「莊潔」，兩人互相救贖，收穫令人心動的愛情，當中更有許多金句台詞，一起來看看。

▲由李現（右）、周雨彤領銜主演的都市情感電視劇《春色寄情人》。（圖／翻攝自春色寄情人微博，以下同）

1. 肉體腐爛不過是死亡的另一個真相，用視覺和嗅覺提醒我們肉體的脆弱。



2. 死亡是最讓人無能為力的，卻也是最公平的，每個人骨灰的重量都是一千八百克到三千一百克，它從不以成功或失敗論英雄，只要存在過就已經是意義了。



3. 有時候不幸也會降臨到一些好人身上，有人曾經跟我說過，拐杖也可以是武器，人的韌性是很強的。



4. 我喜歡待在你和何叔身邊，很安逸會消磨人的意志，正因為我身體有殘缺，所以才要更力爭上游啊，不停地向上爬，去看更高更遠的風景。



5. 你別總拿男女說事啊，誰規定男孩不能哭，不能怕。



6. 我確實很喜歡陳麥冬，一直就是，但我更喜歡上海，和我自己。



7. 不要因為別人的眼光就絆住自己，更不要因為自己的職業就降低擇偶標準，懂你的人會接納你的一切，不懂的人，就算改變了也沒有用。



8. 可能是因為他愛我兩分，愛自己八分吧，但說真的我能理解，因為從本質上我們是一類人。