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把巴黎古都時髦感放進家裡！3款藝術絕美擴香一秒提升居家質感

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏季到來，天氣熱到不想出門，待在家裡做想做的事情也是很棒的事情，尤其是把家裡打掃乾淨、換上適合的風格裝飾，更會讓成就感爆棚，以下就分享3款超美的香氛單品，放在客廳或是床頭都能增添質感。

＃CULTI MILANO 經典系列擴香，500ml、售價4000元

▲CULTI MILANO,SLLIG,kerzon,香氛,擴香瓶,香水,。（圖／品牌提供）

義大利品牌CULTI MILANO擅長營造舒適的居家氛圍，其最經典也是最熱銷的絲絨暖香，將高級絲綢的滑順以及柔軟，運用棉花與白麝香演繹出來，就像是假日午後躺在床上的慵懶，落地窗一抹薄紗後透出溫煦的陽光，愜意又舒適，其擴香瓶運用白瓷上藍白相間的曲線，宛如一望無際的晴空，漂浮捲雲朵朵閒適自在。

＃SLLIG 居家職人陶瓷香氛大豆蠟燭，140g、售價1980元

▲CULTI MILANO,SLLIG,kerzon,香氛,擴香瓶,香水,。（圖／品牌提供）

台灣質感系香氛品牌SLLIG以「人生無常，回憶無價」為品牌概念，讓香氛乘載更多人生片段，讓人找尋專屬於自己的回憶軌跡，這次更是與台灣50年以上資歷的專業陶瓷職人合作，推出全新的大豆香氛蠟燭，自然療癒香氣的100%純天然植物大豆蠟，灌注在簡約陶瓷瓶身，能夠融入各種居室空間，一共推出5款迷人香氣：山韻、野林、花漾、徜徉、花語，展現對於自然療癒感受。

＃kerzon 孚日廣場室內擴香 玫瑰／天竺葵，200ml、售價2600元

▲CULTI MILANO,SLLIG,kerzon,香氛,擴香瓶,香水,。（圖／品牌提供）

孚日廣場一直都是巴黎人生活日常的核心，在瑪黑區Turenne街68號搭起藍色遮棚的kerzon，將漫步巴黎作為靈魂，推出一系列不同的香氣，致敬當地的文化與特色，其中，孚日廣場一上市就成為經典熱銷香氣，淡雅平靜的花草香調，宛如花都巴黎的日常，充滿古都的藝術氣息、陽光灑落的恬靜午後，頗有與世隔絕的清雅感。

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關鍵字：

CULTI MILANO, SLLIG, kerzon, 香氛, 擴香瓶, 香水

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