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精品大包趨勢來了！LV Neverfull、CELINE方包容量滿分無需妥協

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文／Lookin

2024年又有理由可以入手新精品包了！在一系列迷你小包之外，精品大牌獻上最新實用性手袋，我們可以嗅見大包趨勢即將回歸！LV、Dior、CELINE、LOEWE、巴黎世家的新款手袋，在容量上完全無需妥協！

2024精品包大包趨勢

LOUIS VUITTON CarryAll PM

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲LOUIS VUITTON CarryAll PM，NT$103,000。（圖／LOUIS VUITTON）

在春暖花開的溫柔時節，LOUIS VUITTON獻上一系列以溫柔粉嫩色包裹的經典手袋， CarryAll的率性輪廓在簡約中注入一絲輕盈氣息，行李掛牌更以醒目姿態妝點向品牌經典致敬，包身內所附可拆式拉鍊收納包更滿足日常所有攜帶需求！

LOUIS VUITTON Neverfull MM

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲LOUIS VUITTON Neverfull MM，NT$85,500。（圖／LOUIS VUITTON）

大名鼎鼎的Neverfull可以說是品牌無人不知曉的萬年經典爆款！這回包身以溫柔雅致的全粒面Monogram Empriente皮革細膩打造，讓包身更縈繞清新氣質，也為識別型號注入新穎痕跡。

中碼 DIOR BOOK TOTE

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲中碼 DIOR BOOK TOTE，NT$130,000。（圖／DIOR）

這款可以說是結合了品牌兩大經典包型DIOR BOOK TOTE與Lady Dior，是Dior精湛工藝的典範之作，洗鍊包身輪廓搭配氣質典雅的經典藤格紋元素，包身細節所在之處盡是內斂標記，可手提或肩背來滿足日常所有攜帶需求。

LOEWE Small Puzzle bag

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲LOEWE Small Puzzle bag，NT$128,000。（圖／LOOKin編輯拍攝）

身為台灣女生最喜愛的經典手袋之一，Small Puzzle的小號尺寸對於日常通勤來說，其實是十分完美合宜的尺寸，拿取物品時絲毫不侷促，廣闊容量搭配精準的皮革拼接設計、印有品牌刺繡字樣的寬肩背帶，把經典以新穎樣貌重新詮釋，既注入豐富新意又雋永一如以往。

CELINE柔軟牛皮革HELOISE手袋

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲CELINE柔軟牛皮革HELOISE手袋，NT$ 120,000。（圖／CELINE）

CELINE帶有十足新穎輪廓的HELOISE手袋，將洗鍊氣息畫上圓弧包身，包款內斂又充滿著無法取代的時髦氣息，圓潤線條感搭配經典凱旋門標誌，就注定了此款手袋足以帶起一股Hobo大款腋下包風潮，時尚與實用缺一不可、兩相再也無須妥協。

CELINE中型VICTOIRE手袋

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲CELINE中型VICTOIRE手袋，NT$125,000。（圖／LOOKin編輯拍攝）

CELINE方包一直都是許多時尚迷們心目中最想擁有的夢幻經典！凱旋門標誌一如以往、甫推出就成為女子們心之所向，這款VICTOIRE手袋有著方正包身輪廓，視覺上復古別緻，而包身內更有兩個夾層與一個拉鏈袋、內貼袋，在容量上可謂誠意十足，搭配可調節背法的金屬鍊帶，將都會洗鍊質感與復刻印象巧妙集結，成為年度不可或缺的大勢包型。

BALENCIAGA NORTH-SOUTH HOBO BAG

▲大包 。（圖／翻攝自官網、Lookin提供）

▲BALENCIAGA NORTH-SOUTH HOBO BAG，NT$ 90,500（圖／LOOKin編輯拍攝）

這款巴黎世家最新推出的作品NORTH-SOUTH HOBO，有著簡約卻令人難以忽視的識別輪廓，光是標註著BALENCIAGA的金屬鎖扣就足以令目光駐足，沒有特定意象的包款形象讓風格完全不受限制，有著最大無畏的精神意象，包款除了手感極佳、容量也無可挑剔。

延伸閱讀：

2024預爆Pantone色精品包：Peach Fuzz太美！LV、BV、CELINE經典款好心動

2024最夢幻憧憬款TOP10！LV、CELINE、Dior新包推薦，官網經典型號換新色想全收藏！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 大包, 精品

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