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營養師教你準備地震防災包：掌握「打開即食」原則最適合

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▲▼營養師教你準備「地震防災包」 。（圖／Unsplash）

▲隨身攜帶糖果和巧克力，以免不時之需。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來餘震不斷，你的地震防災包準備好了嗎？營養師高敏敏分享，防災包內的食物準備有學問，需遵守6大原則，包括耐存放、常溫保存、不須烹煮、方便攜帶、清淡食物、不易引起過敏，簡單來說就是打開即食的食物，建議應準備3天以上的量最適合。

#主食

營養師高敏敏分享，主食可優先選擇吐司、麵包類、蘇打餅乾，次要則可選擇泡麵、玉米罐頭、麥片，她強調碳水是我們補充能量的重要來源，緊急時刻更需要補充。

#蛋白質

蛋白質是維持人體主要機能的成分，建議優先選擇豆乾、保久乳，次要則選擇冷凍毛豆、調理包、鮪魚罐頭，優質蛋白質可以鞏固免疫力、修復人體肌肉及細胞。

#蔬果

蔬果含有膳食纖維，建議優先選擇小黃瓜、香蕉、蘋果、蔬果汁，次要則選擇蘑菇罐頭、番茄罐頭、鳳梨罐頭，營養師分享，天然的維他命C、植化素，可以對抗疫情時緊張的壓力、幫助抗發炎。

#水分

除了以上必須營養，也務必記得補充水分，根據內政部消防署公告，每人每日至少3公升（飲用水及料理食物所需用水），而每日最低水分攝取：體重(kg) x 15ml，也可以在包包裡放上巧克力、堅果棒、小包的鹽巴/糖果，必要時刻補充我們的營養、能量。

▲▼營養師教你準備「地震防災包」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後要提醒大家，如果家中有長輩或小孩，也要考慮到咀嚼能力、飲食禁忌，除了準備耐放食物以外，以務必將特殊疾病的藥物放在防災包內，面對天災，防患於未然是最好的。

關鍵字：

防災, 地震, 食物, 養生, 營養

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