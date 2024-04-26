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京站母親節滿2千送400　美麗華最高滿5千送700

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節的臨近，百貨也陸續推出促銷方案，京站主打女性氛圍，針對會員推出化粧品消費滿2,000元送200元抵用券，Q卡友使用JCB實體信用卡，台北店當天消費滿2,000元再送200元回饋，等同滿2,000元送400；大直美麗華針對APP會員，也推出化妝品滿3,000送300回饋，另使用特定信用卡還有加碼優惠。

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

▲京站響應世界地球日，每周一公共區域提前一小時關燈。（圖／各業者提供）

京站母親節即起至5／12(日)，祭出化妝品、內衣、香氛消費滿2,000元送200元抵用券，Q卡友使用JCB實體信用卡，台北店當天消費滿2,000元再送200元，限量250份。而4／28至5／12期間當日全館消費滿4,000元送200元抵用券、化妝品、內衣、香氛消費滿2,000元送200元抵用券。

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

▲kiehl's 金盞花超值組，原價4,530元，特價2,650元，打5.9折。

另外，針對母親節當周5／8至5／12期間還加碼「Q點成金點數變現金」，限時5天全館單筆滿3,000元扣Q點30點可現抵300元。搭配Q卡友當日消費單筆滿1,499元滿額禮，可依消費日兌換時尚簡約手腕包、日式極簡摺疊椅凳等；化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿8,000元，4／25起送鋁製小拖車1台。

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

京站表示，根據網路社群票選，蛋糕、甜品及聚餐類是今年母親節最受歡迎的禮物類別，故於母親節檔期提供免費禮品包裝服務，vacanza Park新店也在近期登場，開幕期間5／1至5／12推出「飾品舊換新」活動，拿飾品回收（不限品牌）即可獲得品牌指定飾品1件。

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

大直美麗華5／12前也推出「寵愛女神節」活動，APP會員全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、內衣區消費滿3,000元送300元抵用券；首四日、末三日刷新光、永豐聯名卡卡友，單筆消費滿5,000元再送200元，新光聯名卡更加碼服飾配件單筆消費滿3,000元送300元；悠遊付除5%回饋，再加碼消費滿5,000元送300元。

▲大直美麗華,大直百貨公司。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大直美麗華也推母親節優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

iFG遠雄廣場今年受惠品牌調整奏效、來客人潮增長，因此第一季整體業績揚升近10％，從4／26至4／28一連三天展開母親節檔期「化妝品及生活家電預購會」，推出化妝品單筆消費滿3,000送300元抵用券；集雅社、富士及高島按摩椅單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）▲單點百貨商場母親節促銷。（圖／各業者提供）

▲資生堂化妝品預購會經典推薦-「RE填補修護封存組」 原價13,123元 特價7,830元。

業者表示，從近幾週觀察，今年保養品以限量的經典發燒組、超值1+1組和明星商品顧客的詢問度最高，也推出折扣美妝特惠組，如原價13,123元的資生堂「RE填補修護封存組」，特價7,830元，搭配滿3,000送300回饋，直接下殺55折。

關鍵字：

母親節, 百貨, 促銷, 化妝品, APP

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