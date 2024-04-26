【廣編】「RICHARD MILLE盃」　將於2024年6月再度揚帆

▲第二屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽即將開賽。

圖、文／RICHARD MILLE提供

繼去年首屆賽事的圓滿落幕，2024年「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽將於6月2日至15日再度揚帆競航。屆時，約12艘經典帆船將匯聚一堂，分階段角逐英吉利海峽。這場帆船賽將匯集世間最精緻的經典帆船與多桅縱帆艇，Richard Mille先生表示道：「本次帆船賽無疑為觀眾呈現了欣賞戰前經典遊艇的絕佳舞台，讓觀賽者領略它們的精美與偉岸。各帆船俱樂部的鼎力加盟，更讓船主與愛好者們齊聚此地，共同體驗賽事精神真諦」。

「RICHARD MILLE盃」帆船賽讚頌二戰前帆船設計與造船黃金時代的輝煌。觀賽者們將飽覽那些歷史上最驚艷的帆船，精彩紛呈的近岸賽事將在四個主辦港口上演——法爾茅斯（Falmouth）、達特茅斯（Dartmouth）、考斯（Cowes）和勒阿弗爾（Le Havre）。參賽船隊將依次停靠英格蘭與法國四家歷史悠久的帆船俱樂部。所有參賽帆船均誕生於19世紀末至1930年代末，它們將分別在多桅縱帆船（schooner）和獨桅縱帆船（cutter）兩個級別的比賽中展開激烈角逐。本屆出賽陣容將擁有多艘傑作，包括Mariquita（1911年）、Moonbeam III （1903年）與Moonbeam IV （1920年）等經典帆船。

特為首屆賽事精心定製的RICHARD MILLE獎盃高達一米，由英國王室300年來的御用珠寶商Garrard設計，早在170年前，Garrard便設計了首屆美洲盃帆船賽（America’s Cup）獎盃。首屆「RICHARD MILLE盃」成功開創了經典競技帆船賽事的新紀元，今年的第二屆賽事將在此基礎上發揚光大，為全體帆船愛好者呈現一場更加激動人心、引人入勝的賽事盛宴。