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BOSCH洗碗機母親節直接省1.6萬　LG滿2萬現折2千元

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著母親節的來臨，家電品牌也祭出上半年通路最深的滿額優惠方案，提供家中想換新廚電、居家家電等需求消費者，不但能趁勢讓媽媽工作更輕鬆聊表孝心，更順便享更多優惠，BOSCH主推旗下頂級烤爐合購最高現折45,900元，指定洗碗機直接下殺81折；LG推官網指定商品58折優惠，以及消費滿2萬元可現折2,099元超划算。

▲BOSCH、LG母親節家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲BOSCH8系列獨立式沸石洗碗機，母親節促銷現省1.6萬元。（圖／各品牌提供）

母親節檔期正是入手心儀家電的好時機，BOSCH今年推出「料理魔法」促銷方案，主打廚房家電優惠，即起至5／30期間，旗下8系列獨立式沸石洗碗機（SMS8ZCI00X），原價85,000元，特價69,000元，享81折優惠，還加送Staub馬卡龍餐碗6入組，此外，5／15同時購買BOSCH 8系列極緻黑智慧烤箱等指定家電，最高可直接現折45,900元；入手洗碗機、洗衣機、乾衣機任二台，可獲市價18,900元的BOSCH二合一無線吸塵器；總消費金額達35萬以上，可獲市價65,000元的BOSCH i-DOS智慧精算洗衣機。

▲BOSCH、LG母親節家電促銷。（圖／各品牌提供）

BOSCH表示，以上促銷方案針對母親節限定加碼，5／31前購買BOSCH 8系列極緻黑智慧烤箱，並搭配任一大家電 (不包含烤箱品類），加送價值8,800元的7-ELEVEN虛擬商品卡。

▲BOSCH、LG母親節家電促銷。（圖／各品牌提供）

南韓家電品牌LG，也針對自家官方線上商城推出母親節促銷，即起至5／12期間，全館指定商品58折起。另推滿額領優惠券，消費滿2萬元現折2,099元（限量50份）；消費滿5萬元即可現折5,200元（限量50份）。並於活動期間加碼雙拼優惠，消費者購買指定電視、智慧顯示器商品，搭配Soundbar系列商品，可享9折優惠。另5／1起至7／31期間購買LG指定家電，單筆發票總金額滿25萬元，即贈LG 14吋gram極致輕薄筆電。

▲BOSCH、LG母親節家電促銷。（圖／各品牌提供）

此外，使用LINE購物進入LG官方線上商城，還可獲得LINE POINTS 12%的加碼送，亦可透過ShopBack進入LG官方線上商城，在活動期間每周二、三、四結帳後，可享現金回饋6%（其他時段則為2%現金回饋）。

關鍵字：

家電, 母親節, BOSCH, LG

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