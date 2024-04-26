精品香特搜：香奈兒幸運星辰香水、CELINE ZOUZOU高訂香水必收

▲精品香水外型時髦吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

精品包太負擔？購入精品香水也能當個精緻女孩，香奈兒推出全新幸運星辰香水，一噴瀰漫著清新的櫻花香調，CELINE的高訂香水系列–ZOUZOU，則是完美勾勒青春姿態，隨著香氣徐徐展開，彷彿巴黎少女站在眼前。

香奈兒女士對彗星的魔力深信不疑，她將此閃耀之星視為永恆機運的符碼，以及她本人樂觀不渝的意象。全新COMÈTE 幸運星辰香水為匯聚星塵與天體寶石的迷人香蹤，映現嘉柏麗·香奈兒的倩影，選擇其自身軌跡，永不偏離，如同璀璨光環，綻放樂觀能量。

▲香奈兒 精品香水COMÈTE幸運星辰香水，200ml，14,600元。

此款香水瀰漫清新與精緻的櫻花香調，一縷光采和純淨轉化為逸散香水草氣息的基調，與鳶尾花萃取和麝香香氣氤氳交融，此性感香韻以神祕磁性席捲肌膚，展現其獨特風貌。外盒則呈現優雅的白色珠寶盒型態，並以黑邊點綴，將簡約升級至精緻奢華的層次。

CELINE推出高訂香水系列–ZOUZOU，以青春為主題，勾勒女主人公及其無憂無慮的天真形象。琥珀香和麝香的香調賦予了這款香水溫和且帶有焦糖餘韻，以安息香和豆蔻為基調創作而成，這款香水融入了該品牌獨特而時尚的新古典風格。廣藿香和岩玫瑰凸顯了琥珀般優雅的特質，而麝香和香草則延長了尾調的粉質香調。

▲CELINE 高訂香水系列–ZOUZOU。

CELINE高訂香水系列的香水瓶兩側飾有棱角分明的凹槽並冠上多切面黑漆瓶蓋，這種美學傳承自17世紀後期的古典主義，賦予香水瓶充滿裝飾藝術風格的現代精神簡約而極具張力的線條、黑漆瓶蓋、透明的玻璃瓶身輝映出琥珀金黃色的折射反光，凸顯出每款香水微妙的色調差別。