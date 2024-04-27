曖昧對象「已讀不回」沒關係　4種訊息巧妙重啟話題

▲技巧性的無壓力開啟對話。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在追求心儀對象的過程中，有時會遇到傳訊息過去，對方卻已讀不回。這不僅讓人感到被冷落，更容易產生負面聯想，以為自己說錯話或是對方對自己失去了興趣。不過其實，很多已讀不回的原因都只是對方當下正在忙碌、不方便回覆而已。若你們之間已經有些曖昧的互動基礎，不妨試試以下4個簡單而有效的技巧，自然的重啟話題，讓對話延續下去。

輕鬆態度面對，避免逼問

有時對方忙於工作或其他重要事務，暫時無法即時回覆，或是忙忘了，不如主動分享一些有趣的新聞、美食或影片等輕鬆內容，像是默默地提醒對方「我在這！」一下，等待他空閒時自然會回覆你。切忌硬追問原因，不但得不到答覆，還可能造成對方更大的壓力。

不要一次把話說完

聊天時，試著詳細描述當下情境，自己變成句點王，對方就不知怎麼接話，分享心得體會，搭配合適的生活照片，並適時抛出可以繼續討論的話題，讓對方有話可接，例如「今天吃到一家鬆餅很好吃，但我覺得上次那家贏過它」跟「今天吃到一間鬆餅還不錯」、「忘記上次那家我們點什麼口味？」、「你下次要不要去試這間？」。這比簡單的單句描述更易引發對方的回應興趣，讓對話自然流暢地進行下去。

主動丟出話題，不要問

很多人習慣會說「有時間嗎」、「現在可以說話嗎」、「你在做什麼」之類的開場白，往往讓人覺得有種查問的壓力感，而且意義不大。不如先主動分享一些有趣的梗圖或影片等內容，再觀察對方的興致，自然延伸成為話題。

適時留下懸念感

在話題終止的時候，先留下一個小小的懸念話題，等待對方下次線上時再回覆你，就能自然延續對話，且對方也可以避免尷尬的開場和被忽視的風險。比如適當留個「我等下還有點事，晚點再聊」之類的話，帶有一點懸念感更好。

以上作法都是建立在之間已經開始有曖昧互動的基礎上，若對方對你完全沒興趣，再怎麼巧手營造，說不定可能適得其反。反過來不如先好好經營友誼，把朋友做好了，說不定就有機會了喔。