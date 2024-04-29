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買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」

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▲▼ YG化妝師曝5個新手沒必要的彩妝品 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲化妝師提醒有些彩妝品對新手來說難操作，可能反而破壞妝容。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

現在化妝品功能越分越細，雖然功能看似很厲害，但有不少產品對於彩妝新手來說，操作有困難度，一不小心就可能弄巧成拙，沒有提升妝容精緻度，反而變更糟！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出，對於新手來說很沒必要的5個彩妝單品，小心白花錢還打擊自己信心。

1.臉部素顏霜

素顏霜的作用是提亮膚色，但是既沒有遮瑕力，也不能替代防曬，如果疊加防曬使用，新手用不好會容易搓泥。朴東民建議，不如選一個有提亮效果的防曬，或直接用比膚色白一號的粉底就好。

▲▼ YG化妝師曝5個新手沒必要的彩妝品 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ YG化妝師曝5個新手沒必要的彩妝品 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

2.眉毛雨衣

其實不用花錢買眉毛雨衣。新手想讓眉毛不脫妝，可先用蜜粉在眉毛周圍按壓，吸走油份，並以眉毛刷沾取蜜粉，打橫刷眉毛，再以眉粉化好眉毛，用定妝噴霧噴濕螺旋刷後，眉頭向上刷、眉中打橫刷、眉尾斜著刷，按照眉毛生長方向刷，就能讓眉毛根根分明，同時還不容易被蹭掉。

3.多色眼影盤

一大盤五顏六色的眼影盤，雖然很好看，但朴東民建議新手不要買！不會暈染的人，很難搭配，還是選4宮格眼影或是大地色、低飽和的眼影盤，都很適合日常妝，而且又好上手。

▲▼ YG化妝師曝5個新手沒必要的彩妝品 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.彩色眼線筆

美妝部落客、KOL用彩色眼線筆，都能畫出精緻、好看的妝容，但新手大多連常規眼線都畫不好，就不要挑戰了。建議可以直接用刀鋒刷沾取深色眼影來畫眼線，簡單又不容易出錯。

▲▼ YG化妝師曝5個新手沒必要的彩妝品 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

5.液體腮紅

液體腮紅對化妝新手來說，上臉很難暈得均勻，還是推薦使用粉質腮紅更好操作。可使用火苗刷沾取，暈染範圍不要超過鼻底和外眼角，想要打造氛圍感的時候，可以在鼻頭、下巴也上打一點腮紅，簡單又能完成。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 新手, 產品, 彩妝品

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