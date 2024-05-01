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孫藝真近期「未經PS生圖」引熱議　3招減緩老化小技巧女孩真的需要

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文／美人圈

被譽為「韓國第一天然美人」的孫藝真日前甜蜜曬出與老公玄彬未曝光婚紗照慶祝結婚2周年，即便婚後鮮少出現在螢光幕前，但每每現身公開活動，大家還是不自覺被其保養得宜的美貌給吸引，完全看不出眼前的她已經42歲！但近日網上流傳幾張孫藝真出席品牌活動的生圖，只見她身穿鏤空白色洋裝小露性感，但卻讓粉絲直呼：「女神怎麼好像累了？看起來蒼老許多」，究竟事發生甚麼顏值Bug？一起看下去吧。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真與老公結婚2周年。（圖／IG@yejinhand）

就是這一系列未經PS修圖的臉部變化照引來大批網友關切，不知是不是因為平時照顧孩子太勞累或是妝容翻車，孫藝真不僅脖子跟臉部色差明顯，整個人略顯疲態、眼角細紋法令紋都炸出，蘋果肌還有點下垂，整個人看上去蒼老許多。不過Beauty編覺得，隨著年紀增長，膠原蛋白就會跟著流失，肌膚失去彈性使臉部鬆垮本就是很自然的事，看看女神其他IG日常照，與其批評她的顯老，倒不如說孫藝真一直都自然不做作，難怪會牽走國民男神玄彬的心。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真生圖曝光引網友熱議。（圖／截圖自sportsq）

其實，「優雅地老去」不是要讓自己永遠停在20歲少女樣貌，畢竟隨著年齡增長，變老是必經過程，不論是臉部下垂、細紋等都無可避免，但我們唯一能做的就是趁年輕的時候好好保養減緩老化速度，同時讓身心靈健康來享受這個過程。以下就來傳授3招減緩老化小技巧，就等你一起戰勝老化吧！

減緩老化小技巧

1：養成運動習慣，真的會變年輕

真的不是電視上女星愛騙人，保持良好運動習慣不但能雕塑體態、維持纖瘦好身材，還能促進新陳代謝、加速血液循環，進而讓體內毒素排出，長期下來不僅膚質會變得透亮，還會發現肌膚越來越緊實。像孫藝真私下每周至少會運動三天，每次至少40分鐘至一小時，包含GYROTONIC（又稱禪柔運動）、高爾夫球、TRX運動都是她的最愛。

2：泡澡比跑步更燃脂消水腫

定期泡澡好處多多！根據研究顯示，泡澡不但能一掃疲憊，還可以有效減輕沮喪感和悲觀想法，整個人浸泡在熱水裡，身心都會跟著放鬆，還有遠離塵囂的愉悅感。此外，泡澡還可以促進代謝，排除多餘的水分和毒素，甚至還有助燃燒熱量、消水腫作用，讓你輕鬆減重又能放鬆身心！孫藝真平時四肢很容易因太過疲勞而水腫，因此她會定期泡「半身浴」，並適時地加入舒緩精油，舒壓助眠，泡完整個人都會很舒服。

3：不愛保養沒關係，但防曬一定要擦

很多年輕妹子都會仗著「年輕就是本錢」，所以平時不擦保養品！但在此也要奉勸妹妹們，不擦保養品沒關係，但日常防曬真的要乖乖做。除了陽光照射的強大紫外線，就連每天使用的3C產品都存在會侵害肌膚的藍光，長期下來皮膚蠟黃、暗沉問題通通浮現，還會滋生細紋，相當可怕。所以一定要養成出門就要擦防曬的習慣，給予肌膚一層防護，就可以擁有年輕美肌。以下也加碼推薦3款質地水潤清透，又不會破壞妝容的防曬產品。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲養成出門就擦防曬的習慣。（圖／IG@ahc.official）

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曼秀雷敦水潤肌最新推出的超保濕極效防禦防曬精華輕盈柔滑質地，即使悶熱的天氣也能舒適塗抹，同時能提升妝感服貼度，更適合臉部使用。防曬精華還添加3種美容液可以提升肌膚保水力，避免肌膚因日曬產生乾燥、黑斑，平時不需專用卸妝品，用肥皂即可輕鬆洗淨。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

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▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

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▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

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延伸閱讀

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不顯老的女生，每天堅持的8個微習慣！醫美或可維持外表年輕，但少女感是do不出來的！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 孫藝真, 保養

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