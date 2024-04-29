極簡控愛牌Studio Doe信義快閃店亮點！限定新色背心、小眾包進店

記者鮑璿安／台北報導

台灣極簡品牌Studio Doe形塑高級感的日常服飾，從網拍延伸到實體門市，現在快閃新光三越信義新天地 A11 打造新據點，快閃店將於4月29日至5月19日登場，有什麼必買單品、店內亮點，以下一次介紹！





▲Studio Doe內裝採用大量天然感石材搭配個性金屬，營造出衝突樣貌 。（圖／品牌提供）

STUDIO DOE將品牌剛柔並濟的精神融入到本次店裝之內，雖然是快閃店卻絲毫不將就，從鋪裝地面、牆面特殊塗料、四處圍繞的香氣到內部燈光，空間中的細節堆疊，觸動各種感官體驗，內裝採用大量天然感石材搭配個性金屬，營造出衝突樣貌，帶給人煥然一新的購物空間。

▲Studio Doe 快閃店囊括服飾，日本精緻銀飾品牌LORO以及OSOI包款。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

去年熱銷經典商品「極簡弧襬削肩Bra背心」和「彈性羅紋Bra背心」也宣告在今年POP UP快閃店正式回歸，並同步推出新光A11獨家新色，與柔潤丹寧弧袖刷色襯衫、刷色挺版丹寧繭型褲強勢回歸，在剪裁和細節設計上值得關注。本次更集結多個跨國品牌，南韓設計師品牌OSOI、質感包件品牌autt和Margesherwood、日本精緻銀飾品牌LORO、台灣香氛品牌Hand Hand Hand都進店，讓消費者不用出國即可於盡情尋找屬於自己的風格品味。

更多新店登場





▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）





▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。