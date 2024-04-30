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台北時裝周／DOUCHANGLEE捕捉城市縮影　針織女王GIOIA PAN跨足運動圈

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記者鮑璿安／綜合報導

日前盛大展開的台北時裝周2024秋冬系列，展現了傳統設計師品牌與新元素的融合，擅於從日常汲取靈感的DOUCHANGLEE，將目光聚焦於城市中穿梭流動的人群，進而帶出多元文化。潘怡良同名品牌 GIOIA PAN則宣告推出全新解構式時尚運動系列，針織全面時髦進化。

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲廓型西裝、羊毛斗篷搭配飄逸長褲及男裝西服等設計元素，以層次感及混搭藝術貫穿整場大秀。（圖／官方提供）

DOUCHANGLEE設計總監竇騰璜及張李玉菁，本季聚焦於實用主義核心精神，導入獨特審美觀點，選用高科技塗層棉、再生聚酯、再生羊毛等材質，呈現秋冬時節的專屬柔軟觸感，也一邊持續探索未來生活方式的衣裝本質。例如廓型西裝、羊毛斗篷搭配飄逸長褲及男裝西服…等設計元素，以層次感及混搭藝術貫穿整場大秀，呈現出豐滿與垂墜看似對立矛盾的框架，實則完美和諧的配置。整體造型配搭 RAWPIECE 前衛時尚包款，於風格迥異的質感之間，為多元輪廓注入豐富的視覺層次。

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲AW24臺北時裝周。（圖／官方提供）

▲GIOIA PAN發表2024秋冬時裝系列，將針織描繪出「如風…」的自由不羈。（圖／官方提供）

有「針織女王」封號的設計師潘怡良同名品牌 GIOIA PAN發表2024秋冬時裝系列，將針織描繪出「如風…」的自由不羈，針織工藝透過黑白線條交織轉換呈現，鏤空、寬袖、不對稱細節處理，設計師將傳統與現代融合，打造出既時尚又實穿的戶外休閒裝，更與台灣機能布龍頭菁華工業結盟，首度跨足運動時尚，以解構式的剪裁，融匯出更輕盈的穿著。

關鍵字：

時裝周, 台北, GIOIA PAN, DOUCHANGLEE

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