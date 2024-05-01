Michael Kors快閃麵包車來了！免費送蜜糖扁可頌還有巨型美包可拍

▲Michael Kors打造超吸睛麵包餐車將在北、中展出，並限量送出時下正夯的扁可頌。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

時尚迷最近太幸福了，各大品牌快閃店、活動一波接一波！像是有「美包製造機」之稱的美國時尚品牌Michael Kors（MK），為歡慶丹寧系列上市，近日就打造了超吸睛的丹寧快閃麵包餐車，並找來人氣麵包店「Miss V Bakery」合作，每日限量提供只送不賣的獨家「蜜糖扁可頌」，更在餐車前打造了等比例放大的3色巨大丹寧Tribeca包，讓你把美包和美味麵包一網打盡。

Michael Kors的「美包製造機」稱號可說是當之無愧，今年年初上市的「牛奶糖包」Tribeca鍊帶包，一推出就掀起討論話題，更成為品牌目前最暢銷的包款之一，連舒淇、多賢、檀建次等男神女神都搶著揹上身。繼Tribeca鍊帶包後，Michael Kors又趁著春夏轉換之際，推出全新丹寧系列，將Tribeca、Empire及Cynthia等3款經典包型與Ari休閒鞋換上牛仔面料，以獨特水洗磨邊工藝打造，展現清爽、率性的新風貌，共推出經典藍、奶油白與酷炫黑等3種色系。

為歡慶丹寧系列上市，Michael Kors也特別策劃盛大的「美包計畫」，首站先在上海與當地知名麵包店「BAsDBAN」攜手打造丹寧快閃麵包店，販售美味麵包，請來大陸當紅女演員白鹿及品牌好友何超欣擔任一日店長，成為爆紅打卡熱點。

第二站則以獨特的麵包餐車形式來到台北101，找來台北人氣麵包店Miss V Bakery合作，每日限量提供時下正夯的「蜜糖扁可頌」。蜜糖扁可頌保留傳統可頌的豐富層次，並增添酥脆口感，繁複工序恰似品牌細膩講究的丹寧工藝；精選頂級食材則象徵丹寧系列的上乘面料，而蜜糖的甜香與海鹽的點綴，更是完美呼應最新「丹寧系列」可甜可鹽的百搭風格。

即日起至5/1止，丹寧麵包餐車搶先於台北101一樓大廳登場，並限量提供只送不賣的蜜糖扁可頌，丹寧麵包餐車前更佇立著3色巨大版丹寧系列新包，精緻做工完美復刻Tribeca包，怎麼拍都美。丹寧快閃麵包餐車除了在台北亮相，5/3～5/12也將在台中大遠百門口接力登場；5/12前，全台正價精品專門店與台中三井店亦同步供應Miss V Bakery獨家製作的蜜糖扁可頌，每日限量供應，只送不賣。



除了Michael Kors丹寧麵包餐車，近期備受矚目的時尚活動還有LOEWE的夜市活動。LOEWE每年夏日前都會發表Paula’s Ibiza系列，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為文化核心，傳遞出嶄新的傳奇風格。今年更特別以Paula’s Ibiza系列為靈感，將爛漫自由的西班牙小島精神，結合台灣獨特的「夜市文化」和在地藝術，打造出LOEWE在台舉辦的最大規模活動「Paula’s Ibiza夜市活動」，搭配音樂，為初夏開啟歡愉慶典。

LOEWE協同JL DESIGN召集了草字頭、Foodie Amber共同構思，將品牌的時尚藝術融入在整個夜市活動、佈景甚至美食中，像是珍珠奶茶、營養三明治、臭豆腐、小籠包等傳統小吃，都以新型態現身，變成「臭豆腐薯條」、「小籠冰包」、看似香腸實為莓果冰的「冰腸」等，不只好吃，還很好看、好拍；又或是撈金魚結合漂浮飾品，結合本季「Paula’s Ibiza系列」元素的美甲服務，到亮片、小珠飾等結合開運點痣概念的「開運貼鑽」等實驗風夜市遊戲，都能看到中西古今的完美融合。整個夜市周圍和入口處也設立了王詩捷、徐暋盛、Melted potato Amamberber、吳睿哲等台灣藝術家特別打造的藝術作品，從裡到外都超好拍，呈現出時髦感滿溢的全新夜市型態。

另外，Marimekko在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。