母親節優惠多！統一集團滿額贈康乃馨、屈臣氏祭出第2件5折優惠

記者曾怡嘉／台北報導

母親節即將到來，別忘了對媽媽勇敢把愛說出來，統一企業集團展開一系列母親節活動，凡消費滿額集享點數10倍送，CITY系列推出LOVE MOM專用杯套與指定品項買一送一，屈臣氏即日起推出媽咪購物節，商品滿額千百，更祭出700件商品第2件5折優惠。

▲CITY系列推出LOVE MOM專用杯套與指定品項買一送一。

統一企業集團展開一系列LOVE MOM活動，自5／8起至5／12，OPENPOINT會員到集團全通路消費滿額688元(含)以上享點數10倍送。全台7-ELEVEN門市同慶，推出購買統一指定商品加贈5% OPENPOINT點數，CITY系列推出LOVE MOM專用杯套與指定品項買一送一，邀請您對媽媽送心意。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代會員可享滿額贈康乃馨優惠，活動期間於康是美全店消費滿1,500元享20元加購康乃馨乙支，金卡會員消費滿1,500元即可獲贈康乃馨乙支。

屈臣氏於4/18至5/15推出「媽咪禮物節」，不僅有母親節商品滿千送百，更祭出700件商品任意混搭第2件5折、寵i會員獨享消費滿800元送800元、醫美商品滿額最高送300元，以及20大護膚品牌滿500元送100元、12大保健品牌滿1,000元加贈100元等眾多好康。此外，屈臣氏母親節蛋糕同步開放預購，讓媽咪們心裡、嘴裡都倍感甜蜜。