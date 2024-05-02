CHANEL早春系列重返法國！5 ／3凌晨登場　感受馬賽蔚藍海岸風情

記者鮑璿安／台北報導

繼去年香奈兒（CHANEL）在洛杉磯傳奇電影製片廠呈現早春系列後，一年過去，本次2024/25 CRUISE度假系列大秀宣告在法國馬賽登場，品牌也提前公開前導影像，讓人更加期待藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）會如何將當地風情與度假服飾結合，台灣時間 5 月 3 日（五）凌晨 00 點 30 分就能夠線上看秀找到解答。

▲本次2024/25 CRUISE度假系列大秀宣告在法國馬賽登場 。（圖／品牌提供）



馬賽不僅是地中海的脈動中心，更是當代文化的交會點，維吉妮維婭（Virginie Viard）選址法國馬賽辦秀，也可想而知本季將渲染上地中海岸區獨有生氣蓬勃的印象。此前釋出由法國導演 Ladj Ly 執導的前導短片，接近兩分鐘的鏡頭中，捕捉下舞動瞬間，(LA)HORDE 操刀舞蹈編排，邀請馬賽國立芭蕾舞團舞者（Ballet National de Marseille）與香奈兒品牌好友暨舞者瑪麗恩巴博(Marion Barbeau)演繹，攜手探索從馬賽舊港到光芒之城等著名城市地標。

英國攝影師 Jamie Hawkesworth沉浸在馬賽的街道，透過即興拍攝的照片和人物肖像捕捉了其精髓，這些照片將成為「Marseille, 08.03.2024 - 12.03.2024",」展覽的一部分，展覽將於 5月 3 日至12日在 馬賽公寓 (Cité Radieuse) 展出。

▲英國攝影師 Jamie Hawkesworth沉浸在馬賽的街道，透過即興拍攝的照片和人物肖像捕捉了其精髓。（圖／品牌提供）

同時，美國品牌Ralph Lauren 4月30日在位於紐約麥迪遜大道650號的總部暨Ralph Lauren先生的設計工作室舉辦2024 秋冬時裝秀，脫離紐約時裝周官方日程，新季在高齡85歲的品牌創始人Ralph Lauren手中誕生，仍然受到矚目。2024秋冬女裝系列作品是Ralph Lauren靜奢優雅和雋永格調的縮影，以柔和的中性色和金屬色為基調，喚起女性的自然自信之美，其中，Ralph Lauren全新推出的RL 888 系列包款亮相開場，揭開時裝秀的序幕。