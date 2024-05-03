2024新錶／梵克雅寶星月流轉好浪漫　勞力士Daytona華麗登場

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lady Arpels Jour Nuit腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，第五篇羅列焦點女錶，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）星月流轉設計依然是機械女錶最受歡迎的功能；珠寶錶則講求藝術美感，卡地亞（Cartier）派出動物大軍霸氣亮相；而雖說是女錶，但其實男性戴起來也毫無違和感，愛馬仕（HERMÈS）、勞力士（Rolex）都有亮眼新作。





▲梵克雅寶Lady Arpels Jour Nuit 38毫米腕錶，鋪鑲美鑽的星月追逐著換上雪花鑲嵌黃色藍寶石的太陽。

浪漫星月

梵克雅寶歷時3年，重新演繹2008年面世的Lady Arpels Jour Nuit腕錶，分別推出錶徑33與38毫米兩款新作，機芯較過往纖薄戴起來更合手，不變的是品牌浪漫的24小時轉盤設計，在象徵夜空的穆拉諾砂金玻璃面盤上鋪鑲美鑽的星月，永恆追逐著雪花鑲嵌黃色藍寶石或璣鏤刻紋黃K金的太陽，隨著時間流轉顯示日與夜，飾有璣鏤刻紋的珍珠母貝面板則象徵地平線。





▲江詩丹頓Égérie系列獨一無二「The Pleats of Time」概念腕錶（左），限量100只的Égérie系列月相腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）Égérie系列月相腕錶也深受女性喜愛，今年推出限量100只的浪漫紫色款式，是與高訂時裝設計師殷亦晴合作的結晶，雙方更進一步創作獨一無二的Égérie系列「The Pleats of Time」概念腕錶，面盤捨去了時標，搭配高級訂製服概念的精緻刺繡質感的編織紋理並鑲嵌珍珠貝母碎片的華美錶帶，更驚人的是調香大師Dominique Ropion為此獨特錶款調製出一款專屬香氛，巧妙密封於錶帶之中，會隨著佩戴者手腕的動作不時釋放出迷人香氣。





▲卡地亞霸氣的TIGER老虎珠寶腕錶（左），CROCODILE鱷魚珠寶錶。（圖／卡地亞提供）

藝術設計

自1914年美洲豹毛皮首次現身於一只卡地亞腕錶起，充滿迷人野性魅力的動物形象便深植品牌DNA，今年新錶將此標誌性設計發揮得淋漓盡致，抽象的、具象的動物造型珠寶錶在Watches & Wonders錶展吸引目光。具象代表作是展現雕塑美感的TIGER老虎錶與CROCODILE鱷魚錶，正面輪廓直接映入眼簾，下頜有力地銜著陽光射線紋飾面盤，搭配一眼讓人認出動物毛皮圖案的寶石柔軟錶鍊，剛柔並濟。





▲蕭邦八邊形L’Heure du Diamant系列鑽錶（由上至下）綠色孔雀石面盤款，玫瑰金與18K白金珍珠母貝款。（圖／蕭邦提供）

蕭邦（Chopard）重現60年代美學風采，發表八邊形的L’Heure du Diamant系列自動上鍊女錶，錶圈以皇冠鑲嵌技法盡顯逾4克拉美鑽光芒，搭配珍珠母貝面盤的18K玫瑰金與18K白金錶採用柔軟靈活的金質錶鍊，另有一款配有綠色孔雀石面盤與同色系皮革錶帶的18K白金錶款。





▲模特兒佩戴愛馬仕搭配橘色橡膠錶帶的Hermès Cut 腕錶，566,500元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

跨越性別

愛馬仕為女性設計的全新錶款36毫米Hermès Cut腕錶，大玩圓圈與圓形遊戲，勾勒出比例均衡的簡約錶款，並藉由部分緞面拉絲、部分拋光展現層次感，面盤的浮雕阿拉伯數字與有別於傳統、設於1時30分處的錶冠，都增添活潑風格，從透明錶背可欣賞自製 H1912 機芯，備有不鏽鋼或雙色鍊帶、8種色調橡膠錶帶可供自由替換，整體風格中性，男性也能駕馭。

▲不鏽鋼鍊帶款Hermès Cut腕錶，255,200元。

勞力士熱門的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿），今年新增2款珍珠母貝面盤18K白金鑽錶，一款配備Oysterflex錶帶，以白色珍珠母錶面搭配黑色珍珠母計時盤；另一款為黑色珍珠母錶面搭配白色珍珠母計時盤的蠔式錶帶設計，均為男女皆宜之作。同集團的帝舵表（TUDOR）則將「帝舵藍」融入女錶設計，發表藍色錶面的Clair de Rose玫瑰系列，共有錶徑26、30及34毫米3種尺寸可供選擇。





▲帝舵表推出藍色面盤的Clair de Rose玫瑰系列，備有不同尺寸供選擇。（圖／帝舵表提供）





▲勞力士推出18K白金打造Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鑽錶，搭配色彩對比鮮明的珍珠母錶面，2187,000元。（圖／勞力士提供）