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無印良品母親節滿1千現抵100　HOLA各價位都有好禮

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節將至，居家業者也從舒適生活為訴求，讓媽媽能在生活中感受小確信，面對即將來臨的炎夏，無印良品主推透氣服飾系列，以及能改變心情氣氛的香氛、洗沐商品，HOLA則以不同金額分級推薦，讓每個消費者都能精準打中媽媽需求，讓母親生活更有品質。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲MUJI女亞麻水洗開領短袖洋裝，售價1,790元（左）；女大麻混彈性連身褲，售價1,990元（右）。（圖／各業者提供）

為迎合即將到來的夏日氣候，MUJI無印良品推出透氣服飾系列，如麻質與大麻混紡服飾，延續品牌簡約舒適的設計，為媽媽添置清爽的夏日造型，其他包括香氛與沐浴保養品系列，如一項熱門的超音波芬香噴霧器、空間芬香油等，以及全新上市的夏日限定涼感洗沐系列等，為居家生活注入清新氛圍。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲MUJI超音波芬香噴霧器。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲MUJI涼感洗沐系列。

業者表示，5／9至5／12期間推出母親節檔期優惠，當日單筆消費滿1,000元，可現抵100元；消費滿2,000元可直接折抵200元。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲母親節為媽媽準備一套餐具及一頓晚餐，一起吃飯話家常，簡單料理最能撫慰人心。

HOLA則從不同價位區間，提供三種禮物選項讓消費者買到最適合的商品。百元價位可挑選伊登雙釉強化瓷餐具系列、日本十草系列餐具，加上為媽媽準備一頓可口佳餚，就能快樂慶祝母親節；千元價位包括瑞典天絲亞麻刺繡床寢、天絲印花寢具，不但能為臥房換上清新夏季新衣，還能讓媽媽睡更好；萬元禮物直上波蘭手工沙發、La-Z-Boy按摩沙發單椅，追劇輕鬆無壓力。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲瑞典EIGHTMOOD與HOLA獨家開發的庫斯科天絲亞麻刺繡床寢，天絲和亞麻混紡適合台灣夏天。

▲MUJI、HOLA推母親節優惠。（圖／各業者提供）

▲波蘭手工沙發品牌Sits Annie布質沙發。

HOLA表示，即起至5／22因應母親節也推出優惠，全館單筆實付滿1,000元，可獲贈100元抵用券。

關鍵字：

無印良品, HOLA, 母親節, 服飾, 禮物, MUJI

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