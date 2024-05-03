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格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身　格蘭利威小批次系列限量推出

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▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

酩悅軒尼詩近期在台發表全新包裝的「格蘭傑18年THE INFINITA」威士忌，以故事性極強的「群青藍」為底，呼應此酒款在30年前發表至今的演變旅程，加上品牌標誌性的橘色點綴，成為搶眼絕妙的特色搭配。格蘭利威也在台推出「格蘭利威17年& 20年小批次系列」，編號上身強調收藏價值。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

「格蘭傑18年THE INFINITA」起源於30多年前首次發表的格蘭傑18年單一麥芽威士忌18-year-old single malt Glenmorangie。自1995年比爾・梁思敦博士加入酒廠後，對這款雪莉桶威士忌進行了微妙的改造，製作過程取用了格蘭傑絲滑馥郁的果香基酒，並透過含有豐富礦物質的泰洛希湧泉，與著名的長頸鹿蒸餾器來蒸餾，用15年靜置於美國波本橡木桶中，再將一部分酒液移至Oloroso雪莉桶陳釀3年，耗時整整18年的珍稀美液就此誕生。

18年的陳釀融合了複雜的口感，從氣息開始可嗅出蜜糖、焦糖與柑橘香味，口感融合百合、茉莉、香草等柔和豐富的味覺，之後則會出現無花果與柑橘類的清香，點綴神秘柔和的香料氣味，像是在舌尖上的小派對。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

「格蘭傑18年THE INFINITA」新款禮盒以群青藍為主要概念色彩，以奢華的絲緞線條勾勒出無限符號「∞」，禮盒背面印製創作者比爾‧梁思敦博士的親筆簽名，禮盒內部則有格蘭傑品牌標誌性橘色坐鎮，呼應酒款獨特的蜂蜜黃金色澤，連瓶底的漩渦凹槽設計都意旨酒廠的天然之泉「泰洛希湧泉」，含義甚滿，5月在台上市，售價4,560元。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

近期產出重量級展覽《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的奇美博物館與格蘭利威合作，在館內打造的期間限定「跨時空五感品酩」體驗，從5／2至5／5期間出現一座「200周年時光機」，以無限鏡射的畫面提供沉浸體驗，並邀請亞洲最佳50大酒吧Barhome，以格蘭利威12年首席三桶為基底，連結展覽打造概念式創新調酒。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

近期格蘭利威也在台推出「格蘭利威17年& 20年小批次系列」，選擇頂級美國橡木桶與西班牙橡木桶雙桶熟成，為高年份陳年酒液綻放多層次絕美風味，瓶身上註記2024年限定版本NO.1.1及NO.1.3之批次編號，凸顯「格蘭利威小批次系列」限量典藏價值，售價6,000元至11,000元。 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

酒品, 威士忌, 格蘭傑, 奇美博物館, 奢華

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