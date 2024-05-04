IG、FB滑到好焦慮　你也FOMO了嗎？試著讓重心回到自己身上

文／女子學

在網路發達的現代，從前小時候我搭車都是在看書的，現在都變成在滑手機了。雖然滑手機放鬆也是一個不錯的選擇，手機也可以吸收新資訊，但是手機有可能會帶來一種所謂的錯失恐懼症（Fear of missing out，FOMO），擔心自己錯過其他人的限時動態或貼文，就沒有辦法跟上朋友們的話題了。

面對錯失恐懼症，到底要如何做到數位排毒呢？我自己的作法有兩種，第一個做法是縮小自己的交友圈，把時間多花在重要的人身上，而不去滑社群動態；第二個做法則是把時間花在其他事情上面，例如上瑜伽課、看棒球、出去拍照等等。

▲面對社群的大量資訊，引起的錯失恐懼症。（圖／免費圖庫Pexels 下同）



我們的交友圈 其實不需要這麼大



還記得智慧型手機出現之前，我們都怎麼和別人分享自己的生命嗎？當時我們或許是在下班之後，和朋友約出去聊天，在那個時代，交換生活資訊是口頭上對話的，而不是透過臉書、Instagram上，大量地關注許多弱連結的動態。

你重要的朋友是誰？重要的伴侶、家人在哪裡？有沒有可能我們把生活資訊，透過口頭或是Line跟這些人聊天呢？我們可以講電話，或是約出來，面對面跟這些強連結的對象分享日常，多把心事跟這些人分享，用心經營這些對我們而言比較重要的關係，而不是不斷去注意那些跟我們比較不重要的關係，自然而然地，我們就不會那麼需要那些弱連結的關係，因為我們的心力全都放在對我們重要的人身上了。

找到自己的興趣 把時間花在興趣上



另一個可以做的事情是，我們可以把時間花在有興趣的事情上面，譬如我會去上瑜伽課，會去看棒球賽，會出去玩、去拍照等等，這些事情讓我把注意力放在當下，而不是在Instagram上面滑其他人的限時動態，或是在臉書上關注別人發的文章，自然而然地就不會擔心錯失朋友們的動態了。

其實要脫離FOMO，並不是一件容易的事情，但是當我們越是執著於其他人在做些什麼，擔心自己會和其他人沒有話聊，那反而會失去自我。能夠建立自己的生活圈跟交友圈，把重要的話留給重要的人就好，同時多培養一些獨自一人或是和伙伴們能夠進行的興趣，當你用心投入一件事情，而不是把時間花在滑手機上面時，我們自然而然就能擺脫FOMO，找回自己的生活步調。

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