讓媽媽感受甜蜜驚喜的5種蛋糕　清爽酸甜水果系永遠吃不膩

文／女子學

母親節將至，在這特別的日子裡，為辛勞的各位母親獻上一顆精緻的蛋糕，將平日不曾言的感謝包裹在鮮奶油內，撒上祝福的糖霜，讓每一分的愛四溢口中。

編輯整理了五間水果系列的「母親節蛋糕」，今年不妨帶一顆回家，與家人共享這清香、酸甜的團聚時刻。

LADY M 草莓生奶油千層（已售完）

去年母親節甫推出，就被搶購一空的母親節限定款回來啦！LADY M將千層結合海綿蛋糕，用酸甜的草莓生奶油和草莓覆盆子果泥，塑造輕盈甜美的口感，再以新鮮草莓和珍珠糖作點綴，將母親節的甜美浪漫完整體現，喜歡這款典雅夢幻蛋糕的朋友們可得手刀搶購，以免向隅。

▲草莓生奶油千層。（圖／LADY M ）

法朋 桑椹優格乳酪

法朋堅持用台灣本土高品質當季鮮果作為食材，將這塊土地的豐碩果實融合到蛋糕之中。正值桑椹期的四、五月，此款蛋糕也取用來自嘉義的原生老欉桑椹，將桑椹手工熬煮後，搭配無糖優格塔底和法國乳酪夾層，創造出酸甜又清爽的層次，最後用粉色系列的鮮奶油做綴飾，就像一整顆布滿粉色泡泡的魔法森林。

▲桑椹優格乳酪。（圖／FB@法朋）



LADY KELLY 浪漫香頌＆慕愛花語

LADY KELLY今年推出門市限定款「浪漫香頌」，飽滿紅潤的典雅外觀，切開來更是充滿層次與驚喜：以覆盆莓酥餅作為基底，用覆盆莓草莓餡和蛋糕層層堆疊，再以玫瑰覆盆莓慕斯包裹，最後淋上亮麗飽和的淋面，一顆「莓」滿到不行的母親節蛋糕就此誕生。門市據點也位於交通樞紐的台北車站、板橋車站、SOGO復興、京站，限定款的提貨點也相當便利！

▲浪漫香頌是門市限定款。（圖／LADY KELLY官網，下同）



另一款「慕愛花語」選用日本歐牧鮮奶油，風味輕盈自然，三層戚風蛋糕裹入莓果鮮奶油，內餡使用法國進口果泥特製綜合莓果庫利，酸甜Q彈水嫩的口感，再以閃亮金箔與愛心綴飾，增添整體的少女浪漫氛圍。

值得一提的是兩款蛋糕皆使用減糖配方比例，新口味升級之外，吃起來也較健康無負擔。

Chochoco 玫瑰葡萄柚慕斯蛋糕

Chochoco母親節推出的「玫瑰葡萄柚慕斯」蛋糕，五層夾心中除了葡萄柚和玫瑰荔枝果凍外，更用玫瑰慕斯紮實填滿，入口後味道先是淡雅清新的玫瑰，隨之而來的是酸甜的葡萄柚韻味。上層用鮮奶油花環跟玫瑰花瓣綴飾，簡約典雅又顯母親節的浪漫氛圍。

▲玫瑰葡萄柚慕斯蛋糕。（圖／Chochoco官網）



起司公爵 青春波妞乳酪蛋糕

起司公爵的這款母親節限定蛋糕，在外觀上就有一種典雅又嬌羞的美感，以青春作為主題，蛋糕中特別添加日本的「米胚芽賽洛美」，是從一噸的玄米中僅能萃取出的1~2公克精華，可說是自然界的青春聖品。

覆盆子乳酪的蛋糕體中，還加入蔓越莓乾和蘋果丁增添風味，蛋糕上層更融合覆盆子與白木耳露，讓整顆蛋糕除了外觀雅緻、口感豐富外，更兼顧美容保養。

▲青春波妞乳酪蛋糕。（圖／起司公爵）



與家人的互動有酸有甜，有跌宕起伏，也有平和緩慢的步調，在這特別的日子，不妨一起吃顆蛋糕，留給味蕾獨自感受與家人的甜蜜時刻。

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