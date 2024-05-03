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韓妞「No make-up」妝正夯！春夏「最新遮瑕膏」一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

2024韓妞開始風靡「No make-up」妝容來顯嫩！以妝前乳搭配遮瑕膏來替代粉底液，最後使用蜜粉定妝，不需要繁複技巧即可打造嫩妹妝容。其中遮瑕膏更是底妝要角，質地太乾不貼膚，遮瑕力不夠又顯髒，盤點最新遮瑕膏新作，今年春夏務必要擁有！

▲▼遮瑕膏盤點。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME我愛神力遮瑕膏，350元。（圖／品牌提供，以下同）

全新3色我愛神力遮瑕膏，水潤高遮瑕，超輕盈粉體貼合痘疤、黑眼圈、暗沉等瑕疵，輕輕一點自動調整到最佳狀態，秒速隱形各種瑕疵困擾，特殊寬窄面設計的多功能抹刀刷頭，精準控制修飾範圍。

▲▼遮瑕膏盤點。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 黑眼圈殺手遮瑕盤，1,000元。 

以專業調色科技，訂製最強修片4色，透過細緻色彩學輕鬆KO細膩又頑強的黑眼圈色塊，並針對亞洲女性瑕疵困擾：痘疤、淚溝、法令紋、嘴角暗沉等一一擊破，高遮瑕、不卡紋、水潤貼膚同時超持妝、不位移。

▲▼遮瑕膏盤點。（圖／品牌提供）

▲Shu uemura 無極限四色遮瑕盤，1,900元

為冷、暖膚色推出2款不同色調的彩盤，粉色遮瑕盤適合粉色冷調肌使用;紫色遮瑕盤則適合象牙色暖調肌，精準對應色域廣泛的亞洲人肌膚。遮瑕盤皆擁有精選4色，包括1色精準校正與3色膚色遮瑕，活用度相當高。

關鍵字：

遮瑕膏, 妝容, 韓妞, 美妝

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