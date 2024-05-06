星巴克今起連續兩天好友分享　路易莎咖啡第二杯半價

▲星巴克連續兩天買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

開啟一周上班日的星期一，星巴克再次祭出連續兩天買一送一優惠，而在台門店數可與星巴克比擬的路易莎，也宣布5、6月延續黑卡卡友優惠，在每天上午11點前咖啡第二杯半價、超值早餐＋1元飲品升級美式黑咖啡等優惠，伯朗咖啡館會員每周一也推好友分享。

星巴克5／6、5／7連續兩天推出「我們一起上班吧！好友分享日」優惠，期間至店購買購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參照文末列表。

路易莎在4月底也宣布，在5、6月續行黑卡會員優惠，包括上午11點前咖啡飲品第二杯半價、超值早餐+1元，飲品升級美式黑咖啡、上午11點後飲品＋蛋糕，蛋糕享9折、憑黑卡點數5點換任一飲品9折四重回饋活動。

伯朗咖啡館在5月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。