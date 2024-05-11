Peter Su新書11句人生箴言　「長大後，越簡單的事物越容易打進心裡」

文／妞新聞

「我相信，過去與此刻一切的發生，都將會是最好的安排」繼《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》、《陪伴，是世上最奢侈的禮物》、《如果可以簡單，誰想要複雜》書籍代表作，知名作家Peter Su最新著作《分開之前先學會道別》，這不僅是一本壯遊日誌，裡面還有探索生命的短語錄，本篇妞編輯將精選新書11句人生箴言，一起看看書中有哪些療癒金句！

「Peter Su」新書箴言

1.有時越是執著的想抓住心中預設的畫面，越是容易失去當下難以複製的遇見

▲Peter Su最新著作《分開之前先學會道別》不僅是一本壯遊日誌，書中還有探索生命的短語錄。（圖／Facebook@Peter Su，下同）

拋下對未知旅途的預設！不去假設能擁有怎樣的際遇，不去假設能遇見多壯闊的風景，也不去假設尚未發生的事情，沿途所有風景之中，沒有假設的存在，順其自然任憑事情一件一件地自然發生，哪怕對接下來的旅程感到不確定，仍孤注一擲，學會活在當下，也許旅程裡沒有所謂完美的決定，順心而行，才能在逆向之中看見新的出口。

2.試圖順應自然地反覆練習裡，看見一個全新的可能

計畫永遠趕不上變化！過去以為掌控好人生的安排，便能掌握所謂的生命主導權，可當局面失控時，你失去了主導權，最後只能聽天由命，面對眼前這些改變，我們只能不斷地跟著應變走，試圖順應自然的反覆練習裡，看見一個全新的可能。

3.有時擁有的越多，似乎忘了足夠就好；懂得滿足的生命，更能接近富足的生活

「活成自己最愛的樣子」這句話給了妞妞們什麼畫面呢？如果此刻感到迷茫，那就順從自己的聲音，每一個人遇到的課題不盡相同，只要是順從內心感受而做出的選擇就沒有對錯，希望接下來妞妞們能勇敢於追尋和坦然的勇氣，哪怕一路上風風雨雨，依舊坦然接受一切發生，無需再浪費寶貴時間專注於遺憾的那部分。

4.試著去接納不同面向的自己，因為每個模樣的自己都值得被愛

試著暫停一下吧！過去你我一定常常聽旁人告誡要「愛自己」，但其實愛自己並不是要你成為最完美的模樣，因為只能「完美」這件事光用想得讓人感到焦慮，成為被綁架的束縛，妞妞們不妨試著去接納不同面向的自己，不再追求自己成為「完美」的版本，因為每個模樣的自己都值得被愛！

5.長大後，越簡單的事物反而越容易打進心裡

曾以為自己做過最瘋狂的事，是挑戰外界的各種刺激體驗，但當妞妞們步入三十歲，就會默默發現人生最瘋狂的事應該是「當所有人都對我的現況期待並祝福時，我卻能打破安逸的生活現狀，讓生命設定的戒律成了一種沉重的誘惑」，倘若妞妞們願意試圖去破壞自己，也許當被摧毀的剎那，就能理解那重生的喜悅。

6.盡可能去感受、去探索，每個人都蘊藏著無限的能力去創造

也許生活就像一塊可以任由你去擠壓揉捏的無形狀態，當我們設定好目標並試著探索，就能避免自己停留在不斷詢問意見和等待的階段，眼前所有的機會和巧合也是需要奮鬥而來的，無論屬於你的形狀會是什麼，請盡所能去感受、去探索，因為每個人都蘊藏著無限的能力去為自己創造。

7.只要你願意與自己和解，我們隨時都能重新出發

外在世界的呈現，源自於我們內心感知的投射，妞妞們得先照顧好自己，當你感到自在和快樂時，周遭的人才能感受到那份喜悅，想讓生活變得更好，不一定非得回到完好如初的自己才擁有開始的資格，只要妞妞們願意與自己和解，我們隨時都能重新出發。

8.成長，不是走向複雜，有時候，也許我們都在努力抵達最初簡單的模樣

年少時總以為能對抗時間的洪流，在湍急的青春歲月裡奮不顧身，比起討人厭的年紀，專注地朝著目的地前行，感受自己是如何強而有力的活著更為重要，能為了真心所愛而受些傷，說起來也可以算是一種驕傲吧，比起昨天的自己，唯一的改變是越來越喜歡每一個階段的模樣！

9.希望在原諒過去所發生的一切之前，先學會原諒自己

在生命尚未有定局之前，請不要用一時的錯誤否定了接下來所有的可能性，這本書寫送給大家「希望在原諒過去所發生的一切之前，先學會原諒自己」，有時我們都得經歷過好幾次的死亡與重生，才能搞清楚自己到底是誰。

10.愛自己，不是為了要得到更多人的喜愛，也許是在別人不愛你的時候，你懂得接住自己

總有些人在遭遇各種悲傷時，誤將難以消化的情緒移植到如何看對自己，這時也許身旁的人和你說愛自己，「愛自己」並不是要你得到更多人的喜愛，而是希望你在遭遇那些悲傷時能選擇接住自己，每一個人所散發的光芒，是因為懂得自己的價值所在。

11.不要對在乎的人冷漠，想念的話請直接說，難以啟齒的尷尬並不會讓你失去任何東西

▲《分開之前，先學會道別：Unfinished tales》一書。（圖／博客來）

這一路上來來去去的人太多，誰來還是誰走，沒人能說得準，無論在生命哪個階段出現了什麼樣的人，只要頻率相通自然會碰撞在一起，哪怕只是短暫的片刻，都必有其存在的意義，如果身旁還沒有那樣的人出現，並不代表它永遠不會發生，也許只是尚未走到那個彼此擁有交集的人生時間軸。

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以上為「Peter Su」11句人生箴言，妞妞們不妨與過去的自己，練習好好說再見，也許故事並不是要走向結束，而是才要開始，從今天開始，學著回應和表達內心的感受，並以此好好生活。

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