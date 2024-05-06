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母親節飛利浦萬用鍋送5千元贈品　Nespresso咖啡機打59折

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節即將到來，家電業者也針對廚電推出優惠回饋，飛利浦針對即將來臨的母親節，推出旗下長賣商品金小萬萬用鍋促銷，活動期間內購買加送價值5,000元贈品，讓媽媽能一鍵煲湯養生補身不麻煩；Nespresso也在華山開設快閃「咖啡晨飲室」，體驗有機會拿優惠，且針對旗下特定間Vertuo POP咖啡機，推59折超誠意特價。

▲飛利浦萬用鍋、Nespresso咖啡機母親節推優惠。（圖／各業者提供）

飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋HD2195已上市數年，曾掀起一波在家養生熱潮，今年針對母親節，打出從懷孕媽媽、月子媽媽到照顧孩子補身、副食品等一鍋搞定，結合購物優惠吸引消費者眼球，即起至6／30，於指定通路購買雙重脈衝智慧萬用鍋HD2195（金小萬），贈送市價4,990元專用不鏽鋼內鍋，憑購買證明於飛利浦官方網站進行活動登錄，即可再獲得限量「欣葉．生活．廚房」暖心湯品，送完為止。

▲飛利浦萬用鍋、Nespresso咖啡機母親節推優惠。（圖／各業者提供）

為提供沈浸式體驗，膠囊咖啡品牌Nespresso近期在華山開設「咖啡晨飲室」，5／8前邀請民眾至店內體驗咖啡與生活場景氛圍，針對母親節檔期，Nespresso也推出特定咖啡機款優惠，即起至5／15期間，購買任一款式Vertuo POP咖啡機，原價5,900元，特價3,490元，等同直接打59折，不到3,500元就能帶回家，另搭配任選50顆咖啡膠囊，可再現折300元。民眾若至咖啡晨飲室體驗，還能獲得現場專屬優惠碼，可加贈價值1,020元的咖啡大師特調對杯組。

▲飛利浦萬用鍋、Nespresso咖啡機母親節推優惠。（圖／各業者提供）

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